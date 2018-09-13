Голландский тренер попросился в Россию

Тренер сборной России по рукопашному бою, голландец Мишель ван Райт подал ходатайство о получении российского гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Недавно я уже получил вид на жительство, надеюсь, что президент Владимир Путин войдет в нашу ситуацию и поможет с оформлением российского паспорта», — заявил ван Райт.

По словам тренера, российское гражданство нужно ему для личных целей. «Российский паспорт необходим мне не только для успешной и продуктивной работы, но и для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочками», — отметил он.

Тренер женился на россиянке в 2014 году. Пара оформила опеку на двумя девочками.