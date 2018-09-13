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Голландский тренер попросился в Россию
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Голландский тренер попросился в Россию 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Тренер сборной России по рукопашному бою, голландец Мишель ван Райт подал ходатайство о получении российского гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Недавно я уже получил вид на жительство, надеюсь, что президент Владимир Путин войдет в нашу ситуацию и поможет с оформлением российского паспорта», — заявил ван Райт.
По словам тренера, российское гражданство нужно ему для личных целей. «Российский паспорт необходим мне не только для успешной и продуктивной работы, но и для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочками», — отметил он.
Тренер женился на россиянке в 2014 году. Пара оформила опеку на двумя девочками.
В конце мая 2018-го американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон стал гражданином России. Боец отказался от гражданства США и стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска.
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