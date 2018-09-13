Медведев спросил, не уснут ли министры после возвращения с ВЭФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев , открывая заседание кабинета министров, в шутку спросил членов правительства, готовы ли они работать после возвращения с ВЭФ. «Ну что, все, кто в форуме принимал участие, готовы работать? Не уснете? Ну ладно, хорошо», — сказал премьер, передает РИА «Новости». Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.