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Медведев спросил, не уснут ли министры после возвращения с ВЭФ
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Медведев спросил, не уснут ли министры после возвращения с ВЭФ 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров, в шутку спросил членов правительства, готовы ли они работать после возвращения с ВЭФ.
«Ну что, все, кто в форуме принимал участие, готовы работать? Не уснете? Ну ладно, хорошо», — сказал премьер, передает РИА «Новости».
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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