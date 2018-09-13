В России появится реестр недобросовестных водопользователей

"Мы вводим институт реестра недобросовестных водопользователей. Его составлением займется Федеральное агентство Росводресурсы. В этот список попадут те лица и компании, которые выигрывают аукцион по использованию водных объектов, привлекая подставные фирмы в качестве псевдоконкурентов или используя какие-то иные схемы", — сказал Медведев.

По его словам, в реестр также попадут те, кто пользуется водными объектами нецелевым образом или с нарушением законодательства.

"У нас механизм такой действует в отношении нарушителей Лесного кодекса. Он себя неплохо зарекомендовал. Поэтому мы создадим аналогичный для повышения эффективности в управлении водными ресурсами", — сказал премьер.