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В России появится реестр недобросовестных водопользователей
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В России появится реестр недобросовестных водопользователей 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило законопроект, корректирующий нормы Водного кодекса и вводящий в силу реестр недобросовестных водопользователей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Мы вводим институт реестра недобросовестных водопользователей. Его составлением займется Федеральное агентство Росводресурсы. В этот список попадут те лица и компании, которые выигрывают аукцион по использованию водных объектов, привлекая подставные фирмы в качестве псевдоконкурентов или используя какие-то иные схемы", — сказал Медведев.
По его словам, в реестр также попадут те, кто пользуется водными объектами нецелевым образом или с нарушением законодательства.
"У нас механизм такой действует в отношении нарушителей Лесного кодекса. Он себя неплохо зарекомендовал. Поэтому мы создадим аналогичный для повышения эффективности в управлении водными ресурсами", — сказал премьер.
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