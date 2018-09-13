Спортсмены из Южного Бутова заняли призовые места на спортивном празднике

8 сентября сборные команды района Южное Бутово приняли участие в окружном спортивном празднике, посвященном Дню города. Праздник состоялся на территории зоны отдыха «Тропарево». Об этом сообщается на сайте Центра культуры и досуга «Южное Бутово».

В программу праздника входили: соревнования по армрестлингу, перетягивание каната, соревнования по воркауту, турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. По итогам праздника команды района заняли призовые места. В соревнованиях по перетягиванию каната команда района Южное Бутово в тяжелой борьбе заняла 1 место. В соревнованиях по воркауту Панков Денис занял почетное 1 место.

Фото взято: https://e3.365dm.com/16/07/1600x900/92916279-1_3676076.jpg?20160706105509