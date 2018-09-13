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Александр Моор рассказал об изменениях в составе правительства Тюменской области
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Александр Моор рассказал об изменениях в составе правительства Тюменской области 

Rambler News Service + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Избранный губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что не планирует вносить каких-либо серьезных изменений в состав правительства региона, [пишет] (https://ura.news/news/1052350796) URA.RU.
По словам главы региона, он планирует заменить директора департамента ЖКХ Михаила Гилева, который ушел в Министерство строительства и ЖКХ РФ, и замгубернатора области Евгения Заболотного, избранного в думу Тюмени.
«Команда понимает, что надо делать, эффективно работает, поэтому все изменения сейчас будут связаны с текущей жизнью и обстоятельствами», — отметил Моор.
Выборы губернатора Тюменской области состоялись 9 сентября, в единый день голосования. На них победил Моор, набрав 65,86% голосов избирателей.
Ранее сегодня Nashgorod.ru сообщал, что председатель облизбиркома Игорь Халин вручил Моору удостоверение губернатора Тюменской области.
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