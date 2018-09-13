Александр Моор рассказал об изменениях в составе правительства Тюменской области

Избранный губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что не планирует вносить каких-либо серьезных изменений в состав правительства региона, [пишет] (https://ura.news/news/1052350796) URA.RU.

«Команда понимает, что надо делать, эффективно работает, поэтому все изменения сейчас будут связаны с текущей жизнью и обстоятельствами», — отметил Моор.

Выборы губернатора Тюменской области состоялись 9 сентября, в единый день голосования. На них победил Моор, набрав 65,86% голосов избирателей.