Чтобы мы были веселы, надо сдержать Веселы. У России — важный отборочный матч ЧМ

Игра не только стартовая, но и ключевая. Дело в том, что из-за относительной слабости «скрестной» группы чехи на предыдущем этапе сумели одержать там пять побед против наших трех — и все это по-прежнему учитывается. Если разрыв между Россией и Чехией сегодня вечером достигнет отметки «плюс три», отыграть его за пять оставшихся туров будет, мягко говоря, проблематично. То есть, в этом случае россиянам предстоит равная борьба за последнюю, третью путевку на ЧМ от нашей группы с весьма непростой сборной Финляндии. Там хватает старых-опытных знакомых: Копонен, Салин, Ранникко, тренер Деттманн и так далее.

Единственное преимущество над конкурентами: мы, в отличие от них, уже сыграли два раза с мощными французами, а чехам-финнам эти гипотетические поражения еще только предстоят. Хотя, как знать… В «окнах» по ходу клубного сезона у Франции точно не будет энбэашников калибра Батюма, Гобера и Фурнье, которые этим летом сумели сломить сопротивление россиян в Краснодаре.

Проще говоря: если наши добудут победу в Пардубице, то могут постепенно собирать на следующее лето чемоданы для китайского чемпионата мира. А если не добудут — придется бороться до последнего, до февраля. С не таким уж предсказуемым исходом.

Маловато для противостояния с основным центровым самого богатого баскетбольного клуба Европы — Яном Веселы из «Фенербахче». Плюс у чехов на сентябрьское «окно» появился высоченный (201 см) разыгрывающий Томаш Саторански из «Вашингтон Уизардз». Оба пропустили все матчи предыдущего отборочного этапа, и главный тренер сборной России Сергей Базаревич, отвечая недавно на вопросы «Советского спорта», выразил сомнение, что чехи быстро сумеют приспособиться к игре в новом составе, с двумя вернувшимися звездами.

По турниру в Гамбурге в конце прошлой недели этого было не разобрать: там сборная Чехии обыграла итальянцев, а потом проиграла туркам, растеряв преимущество больше «+20». Но то, что чехи — это серьезный соперник, понятно в любом случае. Даже несмотря на их провал на последнем ЧЕ-2017, где они обыграли одних румын и не выбрались из группы, а наши дошли до полуфинала. Все-таки играть сегодня придется там, у них.

И потом, у сборной России есть свои неслабые козыри. Какие? Ну, скажем, Алексей Швед . Лучший (на мой скромный вкус) баскетболист Европы.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир Европа 2-й групповой этап

Группа К. Франция — 6 побед, 0 поражений, Чехия — 5-1, Россия, Финляндия — 3-3, Болгария, Босния — 2-4.

Группа I. Испания — 6-0, Турция, Латвия — 4-2, Черногория, Украина — 3-3, Словения — 2-4.

Группа J. Литва — 6-0, Италия — 4-2, Польша, Голландия, Хорватия, Венгрия — 3-3.

Группа L. Германия, Греция — 6-0, Сербия — 4-2, Израиль — 3-3, Грузия, Эстония — 2-4.

Календарь матчей в группе К 13 сентября. Чехия — Россия, Болгария — Франция, Финляндия — Босния

16 сентября. Россия — Болгария, Франция — Финляндия, Босния — Чехия

30 ноября. Финляндия — Россия, Чехия — Франция, Болгария — Босния

3 декабря. Россия — Чехия, Франция — Болгария, Босния — Финляндия

21 февраля. Болгария — Россия, Финляндия — Франция, Чехия — Босния

24 февраля. Россия — Финляндия, Франция — Чехия, Босния — Болгария