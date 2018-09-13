Ещё
Стефан де Фрай: «Я не верил, что Роналду перейдет в „Ювентус“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стефан де Фрай: «Я не верил, что Роналду перейдет в „Ювентус“ 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Защитник «Интера» Стефан де Фрай отметил, что появление Криштиану Роналду в «Ювентусе» усилит весь чемпионат Италии. При этом он подчеркнул, что португалец не самый страшный соперник, с кем ему приходилось встречаться.
— Я не верил, что Роналду перейдет в «Ювентус», — цитирует Corriere dello Sport де Фрая. — Это хорошая новость для серии А, которая получила еще одну звезду. Однако самым сильным форвардом, с которым я столкнулся, был Мбаппе.
"Интер" хочет финишировать в первой четверке, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы должны сосредоточиться на своей работе и идти от игры к игре. Не нужно быть одержимыми в гонке именно с «Ювентусом».
Спорт-Экспресс: последние новости
Флэш-интервью на КХЛ ТВ впервые прошло на французском языке Источник: "Спартак" может перехватить Джона Терри у "Спортинга" 48 часов "Спартака", невиновность Черышева и тупик Войнова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA
Украинский боец решил получить гражданство РФ
Пути Шипулина и сборной России разойдутся
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение