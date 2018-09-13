Стефан де Фрай: «Я не верил, что Роналду перейдет в „Ювентус“

Защитник «Интера» Стефан де Фрай отметил, что появление Криштиану Роналду в «Ювентусе» усилит весь чемпионат Италии. При этом он подчеркнул, что португалец не самый страшный соперник, с кем ему приходилось встречаться.

— Я не верил, что Роналду перейдет в «Ювентус», — цитирует Corriere dello Sport де Фрая. — Это хорошая новость для серии А, которая получила еще одну звезду. Однако самым сильным форвардом, с которым я столкнулся, был Мбаппе.

"Интер" хочет финишировать в первой четверке, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы должны сосредоточиться на своей работе и идти от игры к игре. Не нужно быть одержимыми в гонке именно с «Ювентусом».