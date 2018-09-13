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Голландский тренер сборной России по рукопашному бою надеется на российское гражданство
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Голландский тренер сборной России по рукопашному бою надеется на российское гражданство 

RT на русском + ещё 1 7 часов назад
Голландский тренер сборной России по рукопашному бою Мишель Альбертус Хендрикус Йозефус Ван Райт рассчитывает на получение российского гражданства.
Ван Райт обратился к президенту России Валдимиру Путину с ходатайством на получение российского гражданства. У представителя Нидерландов — русская жена Ольга, на которой он женился ещё в 2007 году. Семья взяла в опекунство две русские девочки — сёстры-сироты Ксения (6 лет) и Ольга (5 лет).
«Для меня это огромная честь и моя большая и давняя мечта. Российский паспорт необходим мне не только для успешной и продуктивной работы, но и для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочурками», — приводит слова Ван Райта «Спорт-Экспресс».
Голландский тренер уже получил вид на жительство в России, теперь он надеется на получение российского гражданства.
Ранее американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, недавно получивший российское гражданство, стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска.
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