Голландский тренер сборной России по рукопашному бою надеется на российское гражданство

Голландский тренер сборной России по рукопашному бою Мишель Альбертус Хендрикус Йозефус Ван Райт рассчитывает на получение российского гражданства.

Ван Райт обратился к президенту России Валдимиру Путину с ходатайством на получение российского гражданства. У представителя Нидерландов — русская жена Ольга, на которой он женился ещё в 2007 году. Семья взяла в опекунство две русские девочки — сёстры-сироты Ксения (6 лет) и Ольга (5 лет).

«Для меня это огромная честь и моя большая и давняя мечта. Российский паспорт необходим мне не только для успешной и продуктивной работы, но и для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочурками», — приводит слова Ван Райта «Спорт-Экспресс».

Голландский тренер уже получил вид на жительство в России, теперь он надеется на получение российского гражданства.