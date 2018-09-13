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ФОК «Медынский» примет окружную спартакиаду «Спорт для всех»
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ФОК «Медынский» примет окружную спартакиаду «Спорт для всех» 

Управа района Бирюлево Западное + ещё 1 6 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Соревнования по плаванию пройдут в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Медынский» в воскресенье, 16 сентября.
Заплыв станет одним из этапов межокружной спартакиады «Спорт для всех». Пловцы, которые станут победителями, представят свои район и округ уже на городских соревнованиях. А организует состязания Центр Физкультуры и Спорта Южного округа.
— Мы стремимся к тому, чтобы спортивных жителей становилось все больше в каждом районе, — сообщил газете «Обозрение. Бирюлево Западное» сотрудник ЦФКиС. — Поэтому мы регулярно проводим в Южном округе спартакиады, которые пользуются большой популярностью у горожан.
Также в спартакиаду «Спорт для всех» входят состязания по настольному теннису, мини-футболу, шашкам, лыжам, бегу и дартс.
Соревнования по плаванию начнутся в 10:00, принять участие в них смогут все желающие.
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