Ещё
Невилл громко высказался о Моуринью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невилл громко высказался о Моуринью 

Soccer News + ещё 1 7 часов назад
Фото: Soccer News
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что тренер манкунианцев Жозе Моуринью еще не исчерпал себя.
"У Моуринью сейчас сложные времена, но я не думаю, что он исчерпал себя. Помню подобное говорили про Алекса Фергюсона, когда мы не могли стать чемпионами с 2003 по 2006 годы, но потом все изменилось.
Я верю, что Жозе является классными тренером. Вы можете мне не верить, но мне понравилась игра «МЮ» против «Тоттенхэма» (0:3). Мне кажется, что это был поворотный момент для «Юнайтед», — цитирует Невилла The Times.
После четырех туров «Манчестер Юнайтед» с шестью очками занимает 10 место в Премьер-лиге.
Soccer News: последние новости
Агент анонсировал возвращение Карраско в Европу Стало известно, с каким весом Балотелли прибыл в "Ниццу" на предсезонную подготовку Терри может продолжить карьеру в Португалии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA7
Украинский боец решил получить гражданство РФ42
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение