Невилл громко высказался о Моуринью 

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что тренер манкунианцев Жозе Моуринью еще не исчерпал себя.
"У Моуринью сейчас сложные времена, но я не думаю, что он исчерпал себя. Помню подобное говорили про Алекса Фергюсона, когда мы не могли стать чемпионами с 2003 по 2006 годы, но потом все изменилось.
Я верю, что Жозе является классными тренером. Вы можете мне не верить, но мне понравилась игра «МЮ» против «Тоттенхэма» (0:3). Мне кажется, что это был поворотный момент для «Юнайтед», — цитирует Невилла The Times.
После четырех туров «Манчестер Юнайтед» с шестью очками занимает 10 место в Премьер-лиге.