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«Просил увезти его на места боев»: в Волгограде проводили участника парада Победы Анатолия Козлова
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«Просил увезти его на места боев»: в Волгограде проводили участника парада Победы Анатолия Козлова 

v1.ru 7 часов назад
Фото: v1.ru
Анатолий Козлов мечтал о том, что в Волгограде появится Арка Победы
После войны Анатолий Козлов на места самых тяжелых танковых боев в Волгоградской области. Больше всего известный ветеран, получивший орден КраснойЗвезды, просил похоронить его рядом со своими сослуживацами в Калаче — на — Дону.
Вместо траурных мелодий в зале прощания с Анатолием Козловым, который ушел на 97 — м году жизни, играет фронтовая музыка. Под любимые песни ветерана на экране мелькают фотографии еще молодого бойца, который накануне Нового года освобождал город Котельниково и сражался в Курской битве.
— Он вспоминал, что когда они освободили Котельниково, взяли очень хороший трофей. Еды много, — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Игнатьев. — Приглашенные на праздник начальники очень удивились: «Вы где нашли столько угощений?». Анатолий Венедиктович говорил, как он со своим другом дошел до Вены. Смеялся, что их вовремя остановили: до Италии оставалось всего 40 километров. Как он любил песню «Я так давно не видел маму». Всегда ее пел, когда встречался со своим фронтовым товарищем.
Именно с него, улыбающегося и неунывающего танкиста, писатель Юрий Бондарев срисовал образ своего героя в книге «Горячий снег».
— Он любил рассказывать о танкистах, — вспоминает председатель совета ветеранов Советского района Валентин Стоянов. — Мы с ним ездили в Октябрьский район, где шли страшные танковые бои. Курсанты училища Орджоникидзе встретили армаду танков и полегли… 18 — летние мальчишки. Анатолий Венедиктович настоял, чтобы на этом месте поставили памятник этим бойцам. А еще он мечтал об арке Победы. Хотел, чтобы Сталинград называли Сталинградом. И, конечно, Анатолий Козлов всегда говорил: «Похороните меня там, где я воевал». В Калаче — на — Дону, где стоит танк, нет могил. Именно поэтому тело ветерана кремируют, а урну с его прахом поставят рядом с памятником.
Участник парада 1945 года Анатолий Козлов не давал никаких громких обещаний. И все же накануне 75 — летней годовщины со дня победы в Сталинградской битвы он пообещал: «Я доживу».
— Когда я поздравлял его с 95 — летием, спросил «Как Вы?». Анатолий Венедиктович сказал: «Как, как. У меня сейчас год за три», — рассказывает глава Волгограда Андрей Косолапов. — Он пообещал нам дожить до 75 — летия Победы в Сталинградской битве. И он свое обещание выполнил.
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