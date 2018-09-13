«Просил увезти его на места боев»: в Волгограде проводили участника парада Победы Анатолия Козлова

Анатолий Козлов мечтал о том, что в Волгограде появится Арка Победы

После войны Анатолий Козлов на места самых тяжелых танковых боев в Волгоградской области. Больше всего известный ветеран, получивший орден КраснойЗвезды, просил похоронить его рядом со своими сослуживацами в Калаче — на — Дону.

Вместо траурных мелодий в зале прощания с Анатолием Козловым, который ушел на 97 — м году жизни, играет фронтовая музыка. Под любимые песни ветерана на экране мелькают фотографии еще молодого бойца, который накануне Нового года освобождал город Котельниково и сражался в Курской битве.

— Он вспоминал, что когда они освободили Котельниково, взяли очень хороший трофей. Еды много, — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Игнатьев. — Приглашенные на праздник начальники очень удивились: «Вы где нашли столько угощений?». Анатолий Венедиктович говорил, как он со своим другом дошел до Вены. Смеялся, что их вовремя остановили: до Италии оставалось всего 40 километров. Как он любил песню «Я так давно не видел маму». Всегда ее пел, когда встречался со своим фронтовым товарищем.

Именно с него, улыбающегося и неунывающего танкиста, писатель Юрий Бондарев срисовал образ своего героя в книге «Горячий снег».

— Он любил рассказывать о танкистах, — вспоминает председатель совета ветеранов Советского района Валентин Стоянов. — Мы с ним ездили в Октябрьский район, где шли страшные танковые бои. Курсанты училища Орджоникидзе встретили армаду танков и полегли… 18 — летние мальчишки. Анатолий Венедиктович настоял, чтобы на этом месте поставили памятник этим бойцам. А еще он мечтал об арке Победы. Хотел, чтобы Сталинград называли Сталинградом. И, конечно, Анатолий Козлов всегда говорил: «Похороните меня там, где я воевал». В Калаче — на — Дону, где стоит танк, нет могил. Именно поэтому тело ветерана кремируют, а урну с его прахом поставят рядом с памятником.

Участник парада 1945 года Анатолий Козлов не давал никаких громких обещаний. И все же накануне 75 — летней годовщины со дня победы в Сталинградской битвы он пообещал: «Я доживу».