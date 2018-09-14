Самарцы унесли часть поля стадиона «Металлург»

Дождь, который сменяется ярким солнцем, на поле — ветераны и административный состав «Крыльев» сражаются против болельщиков. Такой запомнится последняя игра на натуральном поле стадиона «Металлург», поля, на котором больше 60 лет играли десятки футбольных команд со всей России.

"Серега, давай, Серега Силкин!, — кричат ребята с трибуны. — Это наш товарищ, давай, Серега, рви всех!" В этот момент Серега забивает гол, правда, его команда, волонтеров, окажется в отстающих.

"Смотрите как играют ветераны, если бы наши «Крылья» так бились, то и успехи стали лучше, — переживает один из болельщиков. — Андрею Тихонову надо задуматься!"

Команда ветеранов обыграла волонтеров со счетом 6:3, после чего всем болельщикам разрешили выйти на поле. Один из сотрудников клуба торжественно взял лопату и в строго отведенном месте начал копать газон.

"Конечно, я буду скучать по этому полю. В него вложено очень много сил, средств, нервов, можно сказать, что мы здесь делали все своими руками", — рассказал Евгений Дмитриев , директор стадиона «Металлург».

Болельщики, которых набралось несколько десятков, выстроились в очередь. «Дайте мне два, там еще парни ждут», — послышалось из толпы. На вопрос: «Зачем нужен газон и для чего?» в топе ответов — «Нужен», «Подарю маме на дачу» и «Посажу на окне», но самым оригинальным вариантом стало «Перепродать».

"Мы отнесем газон и посадим его во дворе", — рассказала Мария Борисова , мама начинающего футболиста. Для того чтобы унести с собой часть поля, женщина взяла одеяло. Она укутала комочек земли и отнесла в машину.

Натуральное поле «Металлурга» заменят на синтетическое.

"Самое большое преимущество искусственной травы в том, что ее можно использовать в зимний период. Значит, играть на поле можно будет и поздней зимой, когда заканчиваются игры, а это декабрь. Поддерживать хорошее качество газона в холода достаточно сложно. Искусственная трава не требует таких вложений по подогреву, засеву, укрыванию. Это упрощает процесс. Учитывая, что хорошее поле есть на «Самаре Арене», логично иметь альтернативу в виде синтетического покрытия", — продолжил Евгений Дмитриев.

На обновленном поле будут заниматься воспитанники центра подготовки футболистов «КС». «Металлургу» предстоит реконструкция, не исключено, что появятся новые трибуны и беговые дорожки.