Ещё
Создатели «Южного парка» призвали закрыть свой мультсериал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатели «Южного парка» призвали закрыть свой мультсериал 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
На официальном YouTube-канале «Южного парка» появилось видео с призывом закрыть мультсериал. Кампания против шоу развернулась в сети за неделю до премьеры нового, 22 сезона.
«Америка на распутье. Что мы будем делать дальше? #закройтеЮжныйпарк», — говорится в ролике.
В Twitter телешоу также продвигается хэштег #cancelsouthpark (#закройтеЮжныйпарк).
«По крайней мере, Мэтт (Стоун) и Трей (Паркер) наконец-то открыто выразили надежду, что смогут закрыть шоу и двигаться дальше», — написал пользователь @anaustinrider. Администраторы аккаунта мультсериала ретвитнули пост, написав «Спасибо» и добавив, что премьера нового сезона запланирована на 26 сентября. Другие подписчики в комментариях к твиту заявили, что «это, скорее всего, шутка, но крайне пугающая».
«Южный парк» выходит с августа 1997 года.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA
Украинский боец решил получить гражданство РФ
Пути Шипулина и сборной России разойдутся
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение