«По атмосфере в зале сопоставимо с плей‐офф»: ХК «Авангард» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче в Балашихе

Хоккейный клуб «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» — действующего чемпиона КХЛ — в домашнем матче в Ледовом дворце «Арена „Балашиха“ со счетом 2:1.

Это вторая домашняя игра „Авангарда“ в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/2019, которая состоялась в Балашихе.

»Обе команды играли очень достойно, во всех отношениях, — говорит главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли . — И по самой игре, и по атмосфере в зале было сопоставимо с игрой в плей-офф. Было много болельщиков из Омска, Москвы, были и наши новые поклонники из Балашихи».

Главный тренер «Авангарда» поблагодарил всех за «невероятную атмосферу». «У обеих команд были шансы. Тем не менее я рад, что у нас сейчас пять побед подряд. Хочу сказать, что я очень горд нашими ребятами, большое им спасибо за ту преданность делу, которую они сегодня продемонстрировали», — заявил на послематчевой пресс-конференции Боб Хартли.

«Сегодня была хорошая игра, достаточно эмоциональная, — прокомментировал игру защитник «Авангарда» Алексей Емелин . — «Ак Барс» — действующий чемпион КХЛ. С такими командами всегда тяжело играть, эта игра так же не стала исключением. Мы знали, что они плотно играют в средней зоне, и старались играть без ошибок в своей, и без провалов в зоне нападения».

Матч «Авангарда» с «Ак Барсом» в Балашихе посетили около 5,5 тысяч человек, в их числе глава городского округа Сергей Юров

«Жесткая, контактная, результативная игра. Конечно, очень понравилось сегодня как играл «Авангард». Соперник был действительно достойный, но мы оказались сильнее. Поэтому болеем за наших», — заметил Сергей Юров.

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена „Балашиха“ имени Ляпкина был заключен договор на один год. Главный тренер рассказал о том, как перенесли хоккеисты переезд из Омска в Подмосковье: „Почти все ребята уже обосновались в квартирах. Конечно, у нас был такой переезд и адаптационный период. Но уже проделан огромный объем работы, хочется сказать большое спасибо“.

В Балашихе омичам понравилось. „Очень приятно, очень нравится Ледовая арена — уже вторую игру подряд. Не то, чтобы я этого не ожидал, но приятно удивлены. И спасибо местным болельщикам — очень дружелюбные. Недавно был праздник в парке, я там присутствовал, и очень вкусное мороженое было“, — признался Боб Хартли.