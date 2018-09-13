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Омич Шивляков отправится в Англию за титулом самого сильного человека в мире
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Омич Шивляков отправится в Англию за титулом самого сильного человека в мире 

Омск Здесь 7 часов назад
Фото: Омск Здесь
Две недели назад силач вернулся из Великобритании, где на чемпионате вошёл в пятёрку самых сильных людей на планете в паре с грузинским стронгменом. Михаил Шивляков примет участие в финальном этапе состязаний среди самых сильных людей планеты — Giants Live: World's Strongest Man Tour Final.
По информации пресс-службы «СТБ-Охрана», первым этапом соревнования станет чемпионат мира по становой тяге. Организаторы решили, что стронгмены в качестве первого задания примут участие в чемпионате по жиму штанги Аполлона Акселя.
Всего в мероприятии примут участие 14 стронгменов, Россию представит Михаил Шивляков. Участникам предстоит пройти пять испытаний:
"Подъём Аполлона Акселя над головой" на максимальный вес  "Прогулка с автомобилем", вес 450 кг на расстояние 20 м  "Становая тяга Аполлона Акселя", 380 кг на максимальное количество раз  "Силовая эстафета", «утиная» прогулка — вес 225 кг, волочение цепи с якорем — вес 300 кг  "Подъём камней Атласа", 5 снарядов от 120 кг до 200 кг  Постараюсь выложиться на всю мощь, соперники в финале достойные — один Савицкас чего стоит. К тому же перед турнирами атлеты упорно тренируются и с каждым годом становятся сильнее. Жду вашей поддержки, она даёт мне много сил и является мотивацией для достижения хороших результатов, — рассказал перед отъездом стронгмен.
Напомним, две недели назад спортсмен принимал участие в Парном Чемпионате мира Ultimate Strongman Team — 2018, где вместе с Константином Джанашия из Грузии выступал за команду «Медведи». Им удалось войти в пятёрку сильнейших людей планеты.
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