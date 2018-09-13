Участники премьер-лиги КВН сразятся за кубок губернатора Ставрополья

Игра КВН на кубок губернатора Ставропольского края пройдёт 20 сентября в 19:00 в СДКиС, сообщили STAV.AIF.RU организаторы мероприятия.

В преддверии Дня города и края за главный приз будут бороться участники премьер-лиги КВН на Первом канале: «Казань» из столицы Татарстана, «Красная фурия» из Ярославля, «Город снов» из Элисты и, конечно, «Михаил Дудиков» из СКФУ.

По традиции, «АиФ-СК» проводит розыгрыш билетов на КВН. Трое счастливчиков получат по два билета на игру. Условия розыгрыша ищите на нашей официальной странице «ВКонтакте». Имена победителей объявим 18 сентября.