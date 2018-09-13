На стадионе в Харькове пойман крот, испортивший газон перед матчем «Шахтера» в ЛЧ

«Шахтер» сообщил, что решил проблемы с полем на стадионе в Харькове в преддверии матча Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом». Ранее в украинском клубе сообщили, что кроты вырыли норы непосредственно на газоне.

«Сотрудники агрономической службы «Шахтёра» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии», — говорится в официальном «твиттере» «Шахтера».

«Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов помимо «Хоффенхайма» сыграет с «Манчестер Сити» и «Лионом».