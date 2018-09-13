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На стадионе в Харькове пойман крот, испортивший газон перед матчем «Шахтера» в ЛЧ
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На стадионе в Харькове пойман крот, испортивший газон перед матчем «Шахтера» в ЛЧ 

SPORT24.ru 7 часов назад
«Шахтер» сообщил, что решил проблемы с полем на стадионе в Харькове в преддверии матча Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом». Ранее в украинском клубе сообщили, что кроты вырыли норы непосредственно на газоне.
«Сотрудники агрономической службы «Шахтёра» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии», — говорится в официальном «твиттере» «Шахтера».
«Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов помимо «Хоффенхайма» сыграет с «Манчестер Сити» и «Лионом».
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