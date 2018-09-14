Ещё
«Шахтёр» показал крота, который «испортил» газон стадиона в Харькове
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шахтёр» показал крота, который «испортил» газон стадиона в Харькове 

Чемпионат.com + ещё 1 14 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Несколько дней назад донецкий «Шахтёр» сообщил, что на стадионе «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. Позже пресс-служба украинского клуба заявила о том, что крот был пойман. Всё это оказалось пиар-акцией «горняков», которые сегодня, 14 сентября, представили нового талисмана команды.
Видео доступно на странице «Шахтёра» в «Инстаграме».
«Шахтёр» отметил, что нового маскота можно будет увидеть уже на ближайшем матче команды в Лиге чемпионов с «Хоффенхаймом», который состоится 19 сентября. В рамках группового этапа турнира «горняки» также встретятся с «Манчестер Сити» и «Лионом».
На данный момент «Шахтёр» лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Чемпионат.com: последние новости
«Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф — 3:1. Видеообзор матча Тухель – первый тренер в истории «ПСЖ», стартовавший с пяти побед в Лиге 1 Российский теннисист Д. Медведев опубликовал фото со своей свадьбы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение