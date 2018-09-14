«Шахтёр» показал крота, который «испортил» газон стадиона в Харькове

Несколько дней назад донецкий «Шахтёр» сообщил, что на стадионе «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. Позже пресс-служба украинского клуба заявила о том, что крот был пойман. Всё это оказалось пиар-акцией «горняков», которые сегодня, 14 сентября, представили нового талисмана команды.

Видео доступно на странице «Шахтёра» в «Инстаграме».

«Шахтёр» отметил, что нового маскота можно будет увидеть уже на ближайшем матче команды в Лиге чемпионов с «Хоффенхаймом», который состоится 19 сентября. В рамках группового этапа турнира «горняки» также встретятся с «Манчестер Сити» и «Лионом».

На данный момент «Шахтёр» лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.