Гран При Сингапура: Элементы силовых установок 

Силовая установка состоит из шести основных элементов: двигателя внутреннего сгорания ICE, генераторов MGU-K и MGU-H, аккумулятора системы рекуперации ES, турбины TC и блока управления CE.
По ходу сезона 2018 года разрешено использовать не более трёх двигателей внутреннего сгорания, трёх MGU-H, трёх турбин, двух накопителей энергии, двух MGU-K и двух блоков управляющей электроники.
Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих — 5 мест на старте.
В четверг в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Сингапуре, но уже завтра возможны следующие замены…
Элементы силовых установок перед Гран При Сингапура
Гонщик
Команда
Двигатель
ICE TC MGU-H MGU-K ES CE 44. Л. Хэмилтон
Mercedes
Mercedes
3 3 3 2 2 2 77. В. Боттас
Mercedes
Mercedes
4 4 4 3 3 3 05. С. Феттель
Ferrari
3 3 3 2 2 2 07. К. Райкконен
Ferrari
Ferrari
3 3 2 2 2 2 03. Д. Риккардо
Red Bull Racing
TAG Heuer
4 4 4 4 4 4 33. М. Ферстаппен
Red Bull Racing
TAG Heuer
3 3 2 3 2 2 11. С. Перес
Force India
Mercedes
3 3 3 2 2 2 31. Э. Окон
Force India
Mercedes
3 3 3 2 2 2 18. Л. Стролл
Williams
Mercedes
3 3 3 2 2 2 35. С. Сироткин
Williams
Mercedes
3 3 3 2 2 2 27. Н. Хюлкенберг
Renault
5 6 5 4 4 4 55. К. Сайнс
Renault
Renault
4 4 4 3 3 3 28. Б. Хартли
Toro Rosso
Honda
6 5 5 5 3 3 10. П. Гасли
Toro Rosso
Honda
5 5 5 4 3 3 08. Р. Грожан
Haas
Ferrari
3 3 3 2 2 2 20. К. Магнуссен
Haas
Ferrari
3 3 3 2 2 2 14. Ф. Алонсо
McLaren
Renault
3 3 3 3 2 2 02. С. Вандорн
McLaren
Renault
4 4 4 3 3 3 09. М. Эриксон
Sauber
Ferrari
4 3 3 2 2 2 16. Ш. Леклер
Sauber
Ferrari
3 3 3 2 2 2