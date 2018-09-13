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Гран При Сингапура: Элементы силовых установок
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Гран При Сингапура: Элементы силовых установок 

F1News.ru 7 часов назад
Фото: F1News.ru
Силовая установка состоит из шести основных элементов: двигателя внутреннего сгорания ICE, генераторов MGU-K и MGU-H, аккумулятора системы рекуперации ES, турбины TC и блока управления CE.
По ходу сезона 2018 года разрешено использовать не более трёх двигателей внутреннего сгорания, трёх MGU-H, трёх турбин, двух накопителей энергии, двух MGU-K и двух блоков управляющей электроники.
Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих — 5 мест на старте.
В четверг в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Сингапуре, но уже завтра возможны следующие замены…
Элементы силовых установок перед Гран При Сингапура
Гонщик
Команда
Двигатель
ICE  TC  MGU-H  MGU-K  ES  CE  44. Л. Хэмилтон
Mercedes
Mercedes
3  3  3  2  2  2  77. В. Боттас
Mercedes
Mercedes
4  4  4  3  3  3  05. С. Феттель
Ferrari
Ferrari
3  3  3  2  2  2  07. К. Райкконен
Ferrari
Ferrari
3  3  2  2  2  2  03. Д. Риккардо
Red Bull Racing
TAG Heuer
4  4  4  4  4  4  33. М. Ферстаппен
Red Bull Racing
TAG Heuer
3  3  2  3  2  2  11. С. Перес
Force India
Mercedes
3  3  3  2  2  2  31. Э. Окон
Force India
Mercedes
3  3  3  2  2  2  18. Л. Стролл
Williams
Mercedes
3  3  3  2  2  2  35. С. Сироткин
Williams
Mercedes
3  3  3  2  2  2  27. Н. Хюлкенберг
Renault
Renault
5  6  5  4  4  4  55. К. Сайнс
Renault
Renault
4  4  4  3  3  3  28. Б. Хартли
Toro Rosso
Honda
6  5  5  5  3  3  10. П. Гасли
Toro Rosso
Honda
5  5  5  4  3  3  08. Р. Грожан
Haas
Ferrari
3  3  3  2  2  2  20. К. Магнуссен
Haas
Ferrari
3  3  3  2  2  2  14. Ф. Алонсо
McLaren
Renault
3  3  3  3  2  2  02. С. Вандорн
McLaren
Renault
4  4  4  3  3  3  09. М. Эриксон
Sauber
Ferrari
4  3  3  2  2  2  16. Ш. Леклер
Sauber
Ferrari
3  3  3  2  2  2
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