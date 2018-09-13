Гран При Сингапура: Элементы силовых установок

Силовая установка состоит из шести основных элементов: двигателя внутреннего сгорания ICE, генераторов MGU-K и MGU-H, аккумулятора системы рекуперации ES, турбины TC и блока управления CE.

По ходу сезона 2018 года разрешено использовать не более трёх двигателей внутреннего сгорания, трёх MGU-H, трёх турбин, двух накопителей энергии, двух MGU-K и двух блоков управляющей электроники.

Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих — 5 мест на старте.

В четверг в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Сингапуре, но уже завтра возможны следующие замены…

Элементы силовых установок перед Гран При Сингапура

Гонщик

Команда

Двигатель

ICE TC MGU-H MGU-K ES CE 44. Л. Хэмилтон

Mercedes

Mercedes

3 3 3 2 2 2 77. В. Боттас

Mercedes

Mercedes

4 4 4 3 3 3 05. С. Феттель

Ferrari

3 3 3 2 2 2 07. К. Райкконен

Ferrari

Ferrari

3 3 2 2 2 2 03. Д. Риккардо

Red Bull Racing

TAG Heuer

4 4 4 4 4 4 33. М. Ферстаппен

Red Bull Racing

TAG Heuer

3 3 2 3 2 2 11. С. Перес

Force India

Mercedes

3 3 3 2 2 2 31. Э. Окон

Force India

Mercedes

3 3 3 2 2 2 18. Л. Стролл

Williams

Mercedes

3 3 3 2 2 2 35. С. Сироткин

Williams

Mercedes

3 3 3 2 2 2 27. Н. Хюлкенберг

Renault

5 6 5 4 4 4 55. К. Сайнс

Renault

Renault

4 4 4 3 3 3 28. Б. Хартли

Toro Rosso

Honda

6 5 5 5 3 3 10. П. Гасли

Toro Rosso

Honda

5 5 5 4 3 3 08. Р. Грожан

Haas

Ferrari

3 3 3 2 2 2 20. К. Магнуссен

Haas

Ferrari

3 3 3 2 2 2 14. Ф. Алонсо

McLaren

Renault

3 3 3 3 2 2 02. С. Вандорн

McLaren

Renault

4 4 4 3 3 3 09. М. Эриксон

Sauber

Ferrari

4 3 3 2 2 2 16. Ш. Леклер

Sauber

Ferrari

3 3 3 2 2 2