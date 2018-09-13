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Ванхолт: Политики не хотят провести гонку в Роттердаме
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Ванхолт: Политики не хотят провести гонку в Роттердаме 

F1News.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: F1News.ru
Мы писали об интересе Нидерландов провести гонку Формулы 1. Одним из возможных вариантов мог стать городской этап в Роттердаме, где не раз проводились демонстрационные заезды Bavaria City Racing. Шоу пользуется популярностью, и его организатор Херман Ванхолт хотел провести городскую гонку, но не получил поддержки.
Херман Ванхолт: «Американские владельцы Формулы 1 были настроены весьма серьезно. В Liberty Media проявляли интерес, ведь это родная страна Макса Ферстаппена, они хотят увеличить число городских этапов в календаре. Но нет такого, чтобы они сказали: „Парни, это Роттердам, мы рады приехать сюда в следующий уик-энд и с нетерпением ждем гонку“. Всё не так. Неважно, насколько им понравился город, этап Формулы 1 пройдёт здесь только когда Роттердам будет готов».
Херман Ванхолт попросил архитектора большинства современных автодромов Формулы 1 Германа Тильке нарисовать проект будущей трассы в центре города…
«Построить трассу возможно, особенно, если включить её в проект нового стадиона Фейерноорд, — продолжил Ванхолт. — Главное препятствие — отсутствие политической воли: муниципальные власти не захотели сотрудничать. Кроме технической составляющей, важен и размер финансирования, иначе ничего не добиться.
Политикам не нужна эта гонка. Если бы в Роттердаме было желание её провести, то надо заявить об этом уже сейчас. Гран При принес бы, по меньшей мере, 2 миллиона евро дохода — больше, чем матчи Премьер-лиги или концерт».
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