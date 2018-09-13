Первый этап реконструкции трассы «Березники-Соликамск» завершат в 2018 году

В этом году планируется завершить первый этап реконструкции дороги между Березниками и Соликамском.

Об этом подрядчик сообщил Максиму Решетникову во время визита в Березники. Губернатор проинспектировал, как идёт реконструкция магистрали между двумя главными городами Верхнекамья. Работы на первом участке длиной 4,1 км начались весной 2017 года.

«После реконструкции на дороге появится разделительная полоса «нью-джерси» и по две полосы движения в каждом направлении. Работы идут с опережением графика, планируем до конца этого года все работы закончить», — пообещал гендиректор подрядной организации ООО «СК Химспецстрой» Игорь Балуев.

Полностью дорогу между Соликамском и Березниками планируется реконструировать до 2022 года в пять этапов. Сейчас уже началось проектирование 2-5 этапов. Строительные работы по второму этапу реконструкции начнутся в 2019 году. Их примерная стоимость составит 3,6 млрд рублей.