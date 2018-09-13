Агенты рассказали, почему российские хоккеисты будут уезжать в Америку

Гостями редакции «Чемпионата» стали хоккейные агенты Юрий Николаев и Александр Черных, которые рассказали о последних новостях на трансферном рынке, отношении с профсоюзом, новой системе аккредитации и возросших взносах.

«Может, Коваленко пришло время подумать о преемнике?»

— Расскажите про процесс аккредитации агентов, который теперь проводит ФХР. Юрий Николаев: Я ещё не дошёл до туда. Александр Черных: Я был. Большая переговорная, присутствовал представитель ФХР Владимир Шалаев и другие люди из организации. Лежат листочки, ты их берёшь и отвечаешь на 20 вопросов. Если ответил на 18 и более — то ты сдал экзамен.

— Наверное, ощущения такие, будто ты студент и сидишь на экзамене? Ю. Н. : Наверное, на шестом десятке так и есть (смеётся). А. Ч. : Нет, когда ты взрослый, то идёшь на такие мероприятия спокойно. — Может ли случиться так, что рынок агентов сократится? Ю. Н. : Я уверен, что он сократится из-за финансов. А. Ч. : Был взнос 50 тысяч рублей, стал 500 тысяч рублей. 50 тысяч — в КХЛ, 450 тысяч — в федерацию хоккея. — Основная задача — сократить рынок агентов? Ю. Н. : А какая разница? Если ты подготовленный человек из хоккейного мира и тебе это интересно, то иди покупай лицензию и работай. А. Ч. : Люди сейчас объединяются. К примеру, если ты идёшь как главное лицо, то платишь 500 тысяч рублей. Все остальные, кто идёт с тобой, платят по 50 тысяч рублей. Все агентские договора будут фиксироваться на первое лицо, все остальные будут иметь аккредитацию, но заключать договора они не смогут и в базе их не будет. — Какие сейчас у вас взаимоотношения с профсоюзом? Ю. Н. : Андрей Коваленко стал депутатом Ярославской областной думы. Желаю ему удачи, но совмещать работу депутата с председательством в профсоюзе непросто. Может, пришло время подумать о преемнике? — Агент Шуми Бабаев открыто выступил против профсоюза, заявив, что все его игроки выходят из этой организации. А. Ч. : У нас была полемика с Коваленко, когда в регламенте был пункт, что хоккеисты обязаны вступать в профсоюз. Теперь игроки имеют право выбрать, вступать им туда или нет. Зачем нам думать об этом? Может, кого-то из игроков устраивает членство в профсоюзе, некоторые люди любят ходить на корпоратив, который организовывается профсоюзом для подтверждения полномочий. Ю. Н. : Депутат должен заниматься своей работой, народу помогать. Может не остаться времени на хоккейное хозяйство. Профсоюз — большая рутинная работа. Каждому теперь надо будет объяснить, чем профсоюз хорош.

— Кто, если не Коваленко? Ю. Н. : Вы поймите, каждый должен выполнять свои функции. Агенты — свои, профсоюз — свои. Почему всё это накладывалось год от года? Потому что Коваленко пытался подменить функции агентов, у него этого не получилось. Потом мы стали подменять его функции. Если я своему игроку скажу выходить из профсоюза, а ему там нравится, то он никуда не выйдет. Не надо думать про людей, что они находятся в статусе недопонимания. Думаю, что после отмены пункта об обязательном членстве в профсоюзе 90% игроков, к сожалению, организацию покинули. Профсоюз — это хорошее дело, которое должно развиваться. — Недавно профсоюз собрал деньги в помощь Самвелу Мнацяну . А. Ч. : Это один из вопросов, но есть же глобальные вещи. Ю. Н. : Молодцы, что помогли. Основная задача профсоюза — заключение коллективного соглашения с работодателем. Именно это стоит в основе угла. Должны быть прописаны все функции профсоюза и лиги. У нас слишком много поправок за то время, пока нет коллективного соглашения.

«Григорьев может поехать в Северную Америку. Как Шумаков»

— У вашей компании много хоккеистов в «Спартаке» . Ю. Н. : Есть генеральный менеджер, который занимается селекционными вопросами — Алексей Жамнов . Не стоит сомневаться в его профессиональных способностях. У него есть чёткая линия работы, которой он придерживается. Посмотрим на результат. Я бы сравнивал ситуацию в «Спартаке» с ситуацией ХК МВД. В «Спартаке» сейчас играют как очень опытные люди, так и молодёжь. То, что у нас в «Спартаке» много игроков — поверхностное понимание ситуации. Посмотрите, сколько сейчас людей без работы, включая качественных хоккеистов. А. Ч. : У нас, кстати, игроки пошли на понижение зарплаты. К примеру, Каспарс Даугавиньш стал получать процентов на 20 меньше, а не наоборот. Я бы отметил, что у «Спартака» очень хороший коллектив. Там собрались единомышленники.

— Бывший спартаковец Кирилл Кольцов сейчас без работы. Вы наверняка читали эту историю с реакцией его жены. Ю. Н: Это её субъективное мнение. Как ещё на это ответить? Она переживает. Кольцов — один из самых известных и заслуженных защитников в стране. Где-то не договорились по деньгам, честно могу сказать. Где-то не договорились по возрастному цензу. Но я думаю, что в этом месяце мы этот вопрос решим. Он хочет и будет играть в хоккей. А. Ч. : Насколько я помню, он — самый номинированный защитник. Как только КХЛ образовалась, то постоянно в номинациях был Кирилл Кольцов.

— Какие отношения с «Торпедо» после ситуации с Григорьевым? Ю. Н. : Рабочие. Вы постоянно пытаетесь найти какой-то подвох. Его нет, есть работа. А. Ч. : У нас со всеми командами хорошие отношения. — Как обстоят дела с трудоустройством Григорьева? Ю. Н: У человека есть определённая ситуация, его мнение, чего он заслуживает. Как и с Кольцовым, пока не можем найти компромисс по условиям контракта. — А вопрос о том, что он как Шумаков поедет играть в Северную Америку? Ю. Н. : Он не закрыт. Абсолютно не закрыт. Если что, он готов. А. Ч. : Он же неограниченно свободный агент. У Шумакова же проблема была в том, что он был в клубе и права остались у ЦСКА. Ю. Н. : Если бы Григорьев был неограниченно свободным агентом в мае месяце, то он, без сомнений, уже был бы трудоустроен на том уровне, на котором нам бы подходил. Но он стал свободным агентом в середине июля, и это осложнилось вот такими проблемами. К этому времени команды уже были в основном укомплектованы, а деньги, на которые мы рассчитывали, уже потратили на селекцию. Сейчас мы пытаемся найти компромисс с клубами, есть ряд заинтересованных команд.

«Югра» не была клубом «сбитых лётчиков»

— Не удивило то, что «Салават» взял Семёнова? Казалось, что подписание Григорьева напрашивалось. А. Ч. : Почему напрашивалось? Тренер видит другого игрока. Мы предлагали, но они не захотели. Да они и сами знают, какие игроки есть на рынке. Может быть, они преследовали другую цель, беря Семёнова. — Как изменилась ваша работа после сокращения трёх российских клубов? Ю. Н. : Это сильно повлияло. А. Ч. : Да, ушла «Лада», «Югра». А в «Адмирале» практически нет игроков КХЛ. Сейчас есть порядка 100 человек на рынке, которые спокойно могли бы играть в КХЛ. Ситуация такая, что хоккеисты есть, а команд меньше. Ю. Н. : Финансовая ситуация непростая. — Контракты уменьшились? Ю. Н. : В целом, да. Есть объективные причины, экономические факторы. Мы же говорили ещё несколько лет назад, что уйдут три клуба, это около 90 рабочих мест в КХЛ. Но, тем самым, мы думали, что повысится качество игроков в некоторых клубах, но этого не произошло. А. Ч. : Некоторые считают, что если есть парень в Высшей лиге, которому дашь минимальный контракт и он будет играть, рвать жилы и показывать результат — это ошибка, этого не будет.

— Но ведь и хорошо, что нет клубов «сбитых лётчиков», каким была «Югра»… А. Ч. : Я не согласен с тем, что это были «сбитые лётчики». Просто команду набирал Захаркин, он видел определённых игроков. Брал защитника, например, которого никто не знал, но рассчитывал на него, думал, что заиграет. Там не было «сбитых лётчиков». В других командах эти люди играют. Всё зависит от того, какую роль отводят.

— А в «Адмирал» идут у вас люди или нет? Там ведь совсем минимальные зарплаты. А. Ч. : Два человека — Дьяков и Таталин. Всё. Ю. Н. : По сравнению с другими клубами там небольшие деньги. Может быть, там есть финансовые вопросы, может быть, это политика клуба. Мы это не можем комментировать.

«Зарплаты игроков упали на 30% по сравнению с прошлым сезоном»

— Как игроки относятся к тому, что зарплата понизилась? А. Ч. : Есть игроки, которые остаются при своём мнении, но они же все общаются. Если ты видишь общую тенденцию, видишь ситуацию в командах, то хочешь не хочешь, то всё равно смиришься. Ю. Н. : Мы подстраиваемся под ситуацию, которая есть в лиге. Идём в кильватере лиги. Поэтому и говорим о том, что нужно соглашение, которое закрепит некоторые моменты, регламентные вопросы. Почему его нет со стороны существующего профсоюза — это главный вопрос. Главный! — Почему? Ю. Н. : Например, у нас было сначала одна процедура расторжения контракта. Потом всё поменяли, но кто-то спросил об этом профсоюз? Нет. У нас есть потолок, который тоже должен быть прописан в коллективном соглашении. Лига пойдёт вперёд, когда оно появиться. Оно всё нормализует, не надо придумывать велосипед. Возможно, кому-то это неудобно. — На сколько, по сравнению с прошлым сезоном, упали зарплаты? Ю. Н: На 20-30%. А. Ч. : Берите 30%. Это приличные деньги, очень приличные. — А этот отток, который начался в Румынию, Японию… А. Ч. : Это не отток. В Корею поехало максимум человек десять. В Румынии ребята давно играли. Ю. Н: Ребята поехали туда только потому, что у них здесь не было работы. Просто в июне этот вопрос был решаем для многих, а вот в сентябре он уже почти ни для кого не решаем. — У вас кто-нибудь туда уехал? В Румынию, Корею… А. Ч. : Касутин должен был ехать, уже должен был контракт подписать. Но на утренней тренировке в него человек въехал — полетел мениск. Ему травма помешала.

— В Высшей лиге в клубе «Буран» работает менеджером Михаил Бирюков , ваш бывший клиент. Как у него дела? А. Ч. : Осваивается на новой должности генерального менеджера. Поначалу его пригласили туда тренером по вратарям, но трансферная политика не совсем устраивала руководство. В итоге выбор руководителей остановился на Михаиле. Мы желаем ему успехов на новом поприще. — В ком из бывших хоккеистов видите задатки менеджера? Ю. Н. : Мы настолько глубоко не знаем людей, чтобы это знать. Будет ли тренером — это, наверное, ещё можно понять. Например, как Алексей Кудашов или Андрей Скопинцев , они готовились к этой работе. А работа менеджера — она чуть-чуть другая. Нужно знать весь рынок, не только российский, знать регламент. Тренер — это ты пришёл на работу, а менеджмент — это совсем другое.

«У всех мечта уехать, но уедут десятки, а заиграют только единицы»

— Понижение зарплат повлияет или влияет на то, что больше ребят уезжают в Америку? Ю. Н. : Наверное, да. А. Ч. : Повлияет. Каждый год в CHL и USHL уезжает всё больше и больше игроков, если взять статистику. Самое главное, что этот процесс не контролируется агентами, не создаётся искусственно. Мы не говорим: «Давайте будем отправлять больше людей на тот рынок». В большей степени это из-за того, что стало больше задрафтованных россиян. Все хотят задрафтоваться, понимают, что проще это сделать, если играть там. Это видят родители, видят игроки, им хочется. Ю. Н. : У всех же есть мечта уехать, попробовать, проявить себя там. Но сколько мы анализируем ситуацию, уезжают десятки, а заиграют единицы. А. Ч. : Самое главное, что не все возвращаются в том же хорошем качестве, в котором бы хотелось.

— Что меняется? А. Ч. : Здесь другие площадки, другая игра. Где-то люди играют в CHL, а их сверстник перепрыгивает лигу и из «молодёжки» попадает в КХЛ. К примеру, Прибыльский, который сейчас играет в КХЛ. Он нравится тренерам, клубу. Если ему будут продолжать давать игровое время, по сравнению со сверстниками, которые играют в Канаде, у него больше шансов вырасти выше. Ю. Н. : Руководство «Динамо» отметило его, сказали, что он всем нравится.

«По Кошелеву мы находимся в диалоге с «Авангардом»

— В «Авангарде» сейчас новый президент. Максим Сушинский первый год работает в клубе, а на него уже такой груз свалился в виде переезда. Ю. Н. : Очень прилично Омск выглядит. И по комплектованию, и по другим моментам. А. Ч. : Ребрендинг хороший сделали. Мы были в Балашихе, там полная арена, раздевалку оформили в своём стиле. Ю. Н. : С точки зрения менеджмента Сушинский удачно вышел из положения. Всё у них будет нормально. — Зато вот Семён Кошелев не играет… А. Ч. : Мы как раз решаем этот вопрос. Нас это не совсем устраивает. Пока не дошло до того, что мы будем просить обмена. Посмотрим, как будет дальше. Ю. Н. : Обмен — это всё-таки слишком резко. Мы контролируем ситуацию и находимся в ежедневном диалоге с клубом. Если игрок, который находится под олимпийской сборной, не проходит в состав, нас это прилично настораживает.

«У Ткачёва в НХЛ более предпочтительная ситуация, чем у Гусева»

— К Владимиру Ткачёву уже приезжали люди из НХЛ, он общался с генеральным менеджером «Вегаса». Какие по нему планы? Ю. Н. : Не только «Вегас» общался с ним, но и «Чикаго», и «Калгари». Но какой смысл это сейчас обсуждать? Владимир — этот тот человек, который чётко выполняет свои обязанности. На данный момент он связан контрактом с «Ак Барсом». Ни у кого нет сомнений, что он его отработает от и до. Когда закончится контракт — мы сядем и подумаем. А. Ч. : «Детройт» тоже интересовался. Много клубов. — Такая же ситуация по Никите Гусеву ? Ю. Н. : У Гусева ситуация несколько иная. Он принадлежит конкретной команде — «Вегасу». Какое решение примет Никита по истечению контракта со СКА я вам не могу сказать. С моей точки зрения у Ткачёва, который как и Панарин не был задрафтован, более предпочтительная ситуация. Гусев же, если его не обменяют, сможет перейти только в «Вегас». — Сейчас много разговоров идёт вокруг будущего Артемия Панарина. Понятно, что его дела за океаном ведёт зарубежное агентство, но как вы видите эту ситуацию? А. Ч. : Человек выходит на рынок. У него есть условия как финансовые, так и касающиеся того, будет ли команда бороться за Кубок Стэнли. Всё просто. Ю. Н. : Положа руку на сердце, мы не контролируем этот процесс. А. Ч. : Мы просто общаемся по-дружески. Что-то советовать Артемию бессмысленно. У нас есть мысли относительно этого вопроса, но принимать решение будет Артемий.

— Может ли Панарин вернуться в КХЛ? А. Ч. : У него в НХЛ всё неплохо складывается. О возвращении в КХЛ речи не идёт. Ю. Н. : Потому что у него ещё год контракта с «Коламбусом». А что будет дальше — мы не знаем.

Ожиганов уехал бы в НХЛ, даже если бы много играл в ЦСКА»

— Игорь Ожиганов уехал в «Торонто» от безысходности? В ЦСКА он в последний год играл очень мало. А. Ч. : У него в любом случае было желание попробовать себя в НХЛ. Думаю, даже если бы он много играл, то тоже бы уехал. Егор Яковлев ведь уехал, хотя у него были контрактные предложения.

— Но Яковлева же не поддушивали в СКА как Ожиганова в ЦСКА. Ю. Н. : Может не поддушивали, а воспитывали? Видимо, таким было тренерское понимание ситуации. — Правда ли, что Егор Зайцев мог уехать этим летом в «Нью-Джерси»? А. Ч. : У него было такое желание. Состоялся разговор с «Динамо», что если новым руководством и тренерским штабом на него ставка не делается, то его отпускают. Но Егору сказали, что рассчитывают на него. — Джефф Гласс пройдёт просмотр в «Калгари». Если там не получится, ждать ли его в КХЛ? А. Ч. : Джефф был в поле зрения некоторых клубов, но конкретного разговора не было. Ю. Н. : Если говорить о вратарях, то мы очень довольны, что получилось договориться с «Адмиралом» и провернуть сделку с «Авангардом» по Игорю Бобкову . А. Ч. : Парень реально прогрессирует!

— Были ли у Петериса Скудры предложения после ухода из «Торпедо»? Сам он говорит, что рвётся работать. Ю. Н. : Конкретное предложение было из Риги. Оно не устроило Петериса с точки зрения даже не финансов, а временных рамок. Его приглашали войти в тренерский штаб «Динамо». Мы хотели определённые преференции, но в клубе на это не пошли. Они хотели, чтобы Скудра был с ними весь сезон. Перед нами Петерисом поставлена другая задача. — Другими словами, он в активном поиске. Ю. Н. : Да нет, так нельзя сказать. Тренерская работа не предполагает активный поиск. В новом регламенте много нюансов по работе агентов с тренерами, молодыми игроками. Мы сейчас пересматриваем свою стратегию. А. Ч. : Есть положение об аккредитации агентов. Мы будем его придерживаться. — Как обстоят дела с трудоустройством Николая Жердева ? Была информация, что он может поехать в Корею. Ю. Н. : Он был с родителями, потом тренировался… Скажу честно, пока с трудоустройством Николая подвижек нет. В Европу он ехать отказался. — В Высшей лиге он тоже играть не хочет? Ю. Н. : Только в КХЛ.

«Обменом Юдин — Косов мы удовлетворили потребности двух клубов и двух игроков»

— А как дела у Поникаровского и Мирнова? Они тоже без работы сидят. А. Ч. : Поникаровский тренируется. Мы смотрим, вопросы по Поникаровскому и Мирнову не закрыты, но есть ситуация в лиге. У нашей компании не так много игроков без контракта, причём в 80% этих случаев просто был не найден компромисс между клубом и игроком. Если бы нашли компромисс, они бы уже давно работали. Это касается и Кирилла Кольцова, и Миши Григорьева. У нас всего четверо без работы. — Довольны обменом Косова на Юдина? Ю. Н. : Очень. Мы удовлетворили потребности двух клубов. А. Ч. : И двух игроков. — Юдин тоже просил обмена? А. Н. : Такая формулировка некорректна. А. Ч. : Он не просил обмена, мы думаем и по той игре, которую он показывал. Не забываем, что за клуб «Ак Барс». Не всегда бывают такие предложения. — Странно, если он не выдержал конкуренции в «Спартаке»… А. Ч. : Кто сказал, что он не выдержал? Там идёт ротация. — Он перестал попадать в состав. А. Ч. : Почему же, он играл. В современном российском хоккее мы всё больше видим вопросы, связанные с ротацией хоккеистов. В «Спартаке» такая же ситуация. Ю. Н. : Менеджеры «Спартака» и «Ак Барса» приняли решение пойти на этот обмен. А. Ч. : «Спартак» не искал вариантов обмена Юдина и не хотел, чтобы он уходил. Ю. Н. : Просто они увидели такое предложение. Посмотрите, Косов привёл первую же игру, четко, жёстко дал отпор. А «Ак Барс» нуждался в защитнике. Зинэтула Хайдарович, по словам менеджмента, обратил внимание на него, сказал, что это молодой парень, и он знает, как с ним работать. Время покажет, на данный момент мы считаем, что это хорошая сделка и для «Спартака», и для «Ак Барса». Все остались довольны.

«Радулов и Ковальчук думают о хоккее даже во сне»

— С Радуловым виделись в Москве? Ю. Н. : Виделись. Не так часто, потому что он весь июль занимался. Мне кажется, они всё время готовятся, он каждый день на тренировках по три-четыре часа. Может быть, один день выходной делают. Они вместе с Ковальчуком фанаты хоккея, о чём говорить? — У кого больше шансов на Кубок Стэнли — у «Лос-Анджелеса» или «Далласа»? А. Ч. : Это вообще неблагодарное дело! Когда Панарин играл в «Чикаго», что получилось? Ю. Н. : Я хочу спросить журналистов — у кого больше шансов на Кубок Гагарина? — У «Авангарда», судя по игре. Ю. Н. : Так быстро решили? А. Ч. : Тут факторов может быть — не приведи господь. Почему не у «Торпедо» тогда, они тоже прут? — У «Торпедо» всё равно будет спад, команда классом пониже. Ю. Н. : А в Омске раскручивающаяся пружинка? — Там строят суперклуб. Что сравнивать бюджеты «Авангарда» и «Торпедо».

А. Ч. : Не всегда бюджеты побеждают. Ю. Н. : Играют люди, а не деньги. Давайте вспомним ХК МВД. Да, там было пять-шесть опытных игроков, а все остальные только начинали, тот же Кокарев был молодой, в 22 года там раскрылся, Угаров, Миша Бирюков, который потом стал двукратным чемпионом мира.

— Судя по последним новостям, вратарю Макарову из «Нефтехимика» ищут новый клуб? Ю. Н. : Он пока не в составе. Все подобные ситуации, которые возникают в сезоне, нами полностью контролируются. Мы их видим и понимаем. Просто сейчас говорить о быстрых обменах не надо. Люди вкатываются, смотрят, как развиваются события, потом решают вопрос. А. Ч. : На нашем опыте есть примеры, когда клуб сегодня хочет менять игрока, а завтра уже нет. Но мы к этому всё равно готовы, в любом случае.

«Сделка по Кулёмину самая крупная у нас в этом сезоне в КХЛ»

— Сделка по Кулёмину стала самой крупной в этом сезоне, которая вам удалась в КХЛ? Ю. Н. : Да. А. Ч. : Мы довольны, что в этом сезоне у нас очень высокий процент трудоустройства игроков, которые с нами сотрудничают. Ю. Н. : Колю ведёт Женя Варламов, представляет его интересы. Это лицензированный агент, мы с ним сотрудничаем. Ю. Н. : Хорошо, что клубный менеджмент чётко понимает: если человек вернулся из-за океана, он всё равно подвержен адаптации. Это длится около двух-трёх месяцев. Давайте вспомним Галиева, Стас сентябрьский и Стас апрельский — это два разных игрока. А. Ч. : Бобков и Тарасов тоже прибавили.

«К открытию зарплат и клубных бюджетов относимся индифферентно»

— Не пора ли открывать бюджеты и зарплатные ведомости? Ю. Н. : Мы к этому индифферентно относимся, нам безразлично. А. Ч. : А я не понимаю, зачем? — Чтобы закончить все спекуляции, будет официальная информация. А. Ч. : Какие спекуляции, что даст официальная информация? Вот «Чемпионат» завтра опубликует зарплаты своих сотрудников. — Мы же не спортсмены, простые люди. А. Ч. : Какая разница? — Интересно с точки зрения работы менеджера. Ю. Н. : С точки зрения законов нашего государства противозаконно без согласия работника раскрывать заработную плату.