Фасад Музея Победы станет панорамным экраном площадью около 7 тыс. кв. м на фестивале «Круг света»

Фасад Музея Победы станет панорамным экраном площадью почти 7 тыс. кв. м во время фестиваля «Круг света», который пройдет в Москве с 21 по 25 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Световые фильмы Московского международного фестиваля «Круг света» покажут на фасаде Музея Победы площадью около 7 тыс. кв. м. Здание музея станет экраном длиной более 270 м и высотой в 25 м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение пяти дней на фасаде Музея Победы покажут видеопроекции по истории России и ее столицы, а также о создании техники, которая внесла вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны. Завершать световое шоу будет 15-минутное аудиовизуальное представление под популярные песни о войне.

VIII Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет в столице на семи площадках (из них пять — открытые): на Гребном канале, Театральной площади, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», Музее Победы на Поклонной горе, в Digital October и концертном зале «Мир».

Представления можно будет посмотреть ежедневно на открытых площадках с 19:30 до 23:00. Официальные церемонии открытия и закрытия «Круга света» пройдут 21 сентября и 25 сентября в 20:30 на Гребном канале.