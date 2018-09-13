Кими Райкконен: Почему Sauber? Почему бы и нет?

Вполне логично, что в четверг на пресс-конференции FIA в Сингапуре немало вопросов было адресовано Кими Райкконену , ведь буквально пару дней назад было объявлено, что в следующем году он продолжит карьеру в Sauber.

Впрочем, получить какие-то развёрнутые комментарии от финна журналистам не удалось.

«Вы же знаете, что произошло, — сказал он, смеясь. — Что ещё вам хочется услышать? Как я уже не раз говорил, то, что происходит в Ferrari , зависит не от меня, но то, что произошло после, это уже моё решение. Почему Sauber? Почему бы и нет?»

Когда его спросили, почему он хочет вернуться в Sauber, Кими весело ответил: «Потому что хочу — вот и всё. Для чего вы пытаетесь всё усложнять? Сейчас я знаю не больше вас, а что нас ждёт в следующем году, вообще никто не знает. Что произойдёт со скоростью машин, неясно, так что посмотрим, чего мы сможем добиться. Разумеется, у меня есть свои причины, я их хорошо понимаю, и этого вполне достаточно. И меня не волнует, что думают остальные».

Вопрос, чувствует ли он прежнюю страсть к гонкам, заставил Кими сменить тон на предельно ироничный.

«Вообще-то нет, я лишь играю с вами в психологические игры и просто решил подписать двухлетний контракт с Sauber, хотя всё это мне не нравится!», — пошутил финн, и тут уж рассмеялись журналисты.

Только в Монце Кими узнал, что не будет выступать за Ferrari в следующем году, после чего начались переговоры с Sauber: «Конечно, я давно знаю людей, работающих в этой команде, и всё началось после Монцы. Хотя до этого я как-то не думал о возвращении в Sauber. Никогда не знаешь, как будут развиваться события, так что я не строю долгосрочных планов, но сейчас всё сложилось вот так.

Я всегда стремлюсь бороться за победы, но не знаю, можно ли считать такую цель реалистичной, когда я сяду за руль Sauber. Но буду стараться показываться настолько высокие результаты, насколько это возможно, а там будет видно».