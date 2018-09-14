Крыховяк-шоу. В московском дерби поляк сделал гол и получил красную

Смолов на скамейке

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Вряд ли болельщики железнодорожников ожидали, что к очной встрече с «Динамо» их команда подойдет, имея меньше очков, чем у соперника. Чемпион слабо стартовал в сезоне, выиграв только два матча из шести. Поражение к предыдущем туре в Краснодаре не позволило красно-зеленым подняться выше восьмой строчки.

«Локо» мало забивает, и Юрий Семин ищет причину сбоя той системы, которая работала год назад. В московском дерби он не включил в основу Джефферсона Фарфана и Федора Смолова . И если отсутствие перуанца можно объяснить длительным перелетом после возвращения из сборной, то форвард в национальную команду не вызывался. Оба появились сразу после перерыва.

Можно было бы предположить, что опытный наставник приберег нападающего для следующего матча против «Галатасарая» в Стамбуле (во вторник 18 сентября), но эту встречу Федор пропустит из-за дисквалификации, полученной еще в бытность игроком «Краснодара». Со здоровьем, как он рассказал одному из журналистов в подтрибунном помещении до стартового свистка, у него тоже все в порядке. Вместо него на острие вышел Эдер.

Грыховяк берет игру на себя…

Пауза на матчи сборных обычно для тренеров является головной болью, поскольку возвращаются футболисты в разном эмоциональном и физическом состоянии. Зато бывают и приятные бонусы. Например, Константину Раушу поездка в сборную России придала сил и уверенности в себе. Уже на 5-й минуте он подключился по своему флангу и сделал свою коронную подачу в штрафную, на которую первым отозвался новичок бело-голубых Мигел Кардозу. В предыдущем туре он дебютировал за «Динамо», выйдя на замену на 90-й минуте, и вот первое появление в старте — и сразу гол.

«Локомотив» с первых минут оказался в ситуации отыгрывающегося, а это значит, что надо было идти забивать. Но пока им не хватает классных креативных футболистов в средней линии. Мяч у чемпионов держится слабо, движется медленно и без акцента на чужую штрафную. Динамовцы же, напротив, получили удобную возможность убегать в контратаки. Правда, воспользовались им всего дважды. Чаще пртнеров с мячом оказывались Жоаозиньо и Евгений Луценко . Первый использовал свою скорость, второй — умение навязать борьбу.

Уже к истечению получаса Смолов, грустно глядя на поле, начал разминку на бровке. И в этот момент на помощь железнодорожникам, по традиции, пришел стандарт в исполнении Мануэла Фернандеша . На удар Гжегожа Крыховяка с нескольких метров Антон Шунин среагировать успел, но но был бессилен перед добиванием Антона Миранчука . Некоторое время динамовцы пытались убедить арбитра, что поляк был в офсайде, но мяч пришел к нему после рикошета от динамовца, так что футбольный закон нарушен не был.

⚽ Смотри, как Антон Миранчук забил в матче #ЛокоДинамо и сравнял счёт — 1:1. #РПЛ https://t.co/T47tPhVtaS — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 14 сентября 2018 г.

Вообще Крыховяк был самым заметным участником первого тайма. Все самые интересные эпизоды в опасной близости от ворот Шунина связаны именно с его активностью. Сложно определить, какова позиция поляка на поле. Он открывался справа на фланге, пытался замкнуть прострел на линии вратарской и завершить атаку ударом с границы штрафной. Очень нетипично для опорника, но это та свежая струя, в которой так нуждаются железнодорожники.

… и удаляется

Семин быстро осознал свою ошибку, и уже в перерыве внес кардинальные изменения. Вместо Эдера и Антона Миранчука появились Смолов и Фарфан. «Локо» заиграл активнее, и опорная зона бело-голубых стала давать сбои. В предыдущем туре четвертое уже по ходу сезона предупреждение получил их ключевой опорник Самба Соу, поэтому он пропускал дерби из-за дисквалификации. В его отсутствие Абдулу Теттеху помогали попеременно Жоаозиньо и Федор Черных . Глубоко опускался и Кирилл Панченко . Такой опыт Хохлов уже ставил, когда на старте сезона из-за дисквалификации выбывал сам Теттех.

Зато на флангах у гостей стало получаться больше, а это позволило проводить излюбленные контратаки. Скорости выросли, игра раскачалась, и атаки в одну сторону стали сменяться на атаки в другую. В пылу борьбы Крыховяк, у которого во втором тайме стало получаться значительно меньше, врезался в Жоаозиньо, увидел в руках арбитра Алексея Матюнина второе предупреждение и досрочно покинул поле. Против «Зенита» в Петербурге в следующем туре он не сыграет.

Хохлов увидел в случившемся шанс на победу и заменил Панченко на Евгения Маркова . Сдвоенный центр нападения должен был продавить оборону противника в центре, а фланговые подачи им в этом помочь. Динамовцы завладели мячом и стали раскачивать оборону хозяев. План почти сработал Марков мог забивать на 82-й минуте, но пробил с линии вратарской по центру, и Гилерме перевел мяч на угловой.

У «Локо» в концовке тоже был свой шанс. Фернандеш устал ждать активности от партнеров по нападению и сам пошел на острие. Защитников «Динамо» это немного обескуражило, но из выгодной позиции португалец пробил мимо.

С финальным свистком футболисты от усталости рухнули на газон, но московское дерби завершилось вничью, не устроив ни тех, ни других. Но если для «Динамо» позиция в середине турнирной таблицы вполне приемлема, то для действующего чемпиона — ни в коем случае. Семин продолжит искать рецепт побед в Санкт-Петербурге.

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО — 1:1 (1:1)

Голы: Кардозу (Рауш), 5 — 0:1. Ан. Миранчук, 32 — 1:1.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Игнатьев, Денисов, Ал. Миранчук (Баринов, 71), Крыховяк, Ан. Миранчук (Фарфан, 46), Фернандеш, Эдер (Смолов, 46).

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рауш, Рыков, Шунич (Темников, 90), Черных (Соснин, 58), Теттех, Кардозу, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 75), Луценко.

Предупреждения: Крыховяк, 38. Баринов, 71.

Удаление: Крыховяк, 66 (2 жк).

Судья: Матюнин (Москва).