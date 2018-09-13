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Двоих нижегородцев оштрафовали на матче Россия-Сербия
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Двоих нижегородцев оштрафовали на матче Россия-Сербия 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Двое болельщиков были оштрафованы за нарушения на матче Россия-Сербия. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Согласно информации, житель Нижнего Новгорода не предъявил билет по требованию стюарда и не занял свое место. Мужчина был оштрафован на 3 тысячи рублей. Кроме того, нарушителю на полгода запретили посещение официальных спортивных соревнований.
Вторым нарушителем стал житель Богородска, который при проведении матча проник в VIP-ложу без специального билета с допуском. По решению суда, болельщику был назначен штраф в размере 3 тысячи рублей.
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