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На матчи ЧЕ по футболу в Россию болельщиков пустят без виз
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На матчи ЧЕ по футболу в Россию болельщиков пустят без виз 

Российская Газета 6 часов назад
Как напомнил, открывая заседание правительства его глава Дмитрий Медведев, к чемпионату мира были построены современные стадионы, хорошо была организована логистика. «Это все отмечают и вообще отмечают, что это действительно был один из лучших чемпионатов, во всяком случае за последние годы», — констатировал премьер. Были довольны и болельщики из разных стран, которые, кроме матчей, смогли увидеть и разные города нашей страны.
— Сегодня мы обсудим участие нашего государства в еще одном крупном международном событии — это юбилейный чемпионат Европы под эгидой UEFA, который пройдет в 2020 году, — сообщил Дмитрий Медведев. — Ряд матчей группового этапа и четвертьфинал решено провести в Санкт-Петербурге. Конкретнее, город примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.
В связи с этим России нужно выполнить ряд требований Союза европейских футбольных ассоциаций, отметил глава кабмина. Один из законопроектов, который рассмотрело правительство, вводит въезд в Россию иностранных болельщиков без оформления виз по документам, удостоверяющим личность. Согласно материалам к заседанию, зрителям UEFA Евро-2020 предлагается предоставить право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автотранспортом (кроме легкового такси), на пригородных электричках, а также на метро. Это правило будет работать «с 00:00 проведения матча до 12:00 следующего дня». Законопроект также предусматривает регулирование цен петербургских гостиниц. При этом для УЕФА и Российского футбольного союза вводятся временные налоговые льготы в части операций, направленных на подготовку матчей.
На заседании обсуждались и другие темы. В частности, кабмин одобрил введение в силу реестра недобросовестных водопользователей. «В этот список попадут те лица и компании, которые выигрывают аукцион по использованию водных объектов, привлекая подставные фирмы в качестве псевдоконкурентов или используя какие-то иные схемы», — пояснил Медведев. Окажутся там и те, кто пользуется водными объектами нецелевым образом или с нарушением законодательства.
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