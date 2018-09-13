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Медведев отметил накопленный Россией опыт проведения крупных международных соревнований
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Медведев отметил накопленный Россией опыт проведения крупных международных соревнований 

RT на русском 6 часов назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Россия провела один из лучших чемпионатов мира по футболу по оценке многих специалистов.
«Мы построили современные стадионы, где сыграли лучшие команды мира, организовали хорошую логистику. Все отмечают, что это был один из лучших чемпионатов за последние годы», — приводит слова Медведева РИА Новости.
В преддверии проведения некоторых матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге премьер-министр заявил, что российской стороне необходимо выполнить ряд требований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Требования касаются и транспорта, и организации фан-зон, безвизового режима, использования символики. Здесь у нас опыт накоплен немалый», — заявил Медведев.
Ранее комиссия по законопроектной деятельности Российской Федерации одобрила проекты о подготовке к чемпионату Европы по футболу в 2020 году.
RT на русском: последние новости
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