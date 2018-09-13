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Пэр и Карреньо-Буста откроют встречу 1/2 финала Кубка Дэвиса Франция — Испания
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Пэр и Карреньо-Буста откроют встречу 1/2 финала Кубка Дэвиса Франция — Испания 

Чемпионат.com 6 часов назад
Состоялась жеребьёвка встречи 1/2 финала Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Франции и Испании. 14 сентября первыми на корт выйдут Бенуа Пэр и Пабло Карреньо-Буста, следом за ними сыграют Люка Пуи и Роберто Баустиста-Агут.
15 сентября состоится парная встреча. Францию представят Николя Маю и Жюльен Беннетто, тогда как за Испанию сыграют Фелисьяно Лопес и Марсель Гранольерс.
В воскресенье, 16 сентября Лука Пуи сыграет с Пабло Карреньо-Бустой, а Бенуа Пэр в соперники получит Роберто Баустиста-Агута.
Победитель встречи выйдет в финал Кубка Дэвиса, где встретится с сильнейшим из пары Хорватия — США. Напомним, уже со следующего сезона формат проведения Кубка Дэвиса серьёзно изменится. Соответствующее решение было принято на съезде ITF в середине августа.
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