Пэр и Карреньо-Буста откроют встречу 1/2 финала Кубка Дэвиса Франция — Испания

Состоялась жеребьёвка встречи 1/2 финала Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Франции и Испании. 14 сентября первыми на корт выйдут Бенуа Пэр и Пабло Карреньо-Буста, следом за ними сыграют Люка Пуи и Роберто Баустиста-Агут.

15 сентября состоится парная встреча. Францию представят Николя Маю и Жюльен Беннетто, тогда как за Испанию сыграют Фелисьяно Лопес и Марсель Гранольерс.

В воскресенье, 16 сентября Лука Пуи сыграет с Пабло Карреньо-Бустой, а Бенуа Пэр в соперники получит Роберто Баустиста-Агута.

Победитель встречи выйдет в финал Кубка Дэвиса, где встретится с сильнейшим из пары Хорватия — США. Напомним, уже со следующего сезона формат проведения Кубка Дэвиса серьёзно изменится. Соответствующее решение было принято на съезде ITF в середине августа.