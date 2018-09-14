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Пэр вывел вперёд Францию во встрече с Испанией в полуфинале Кубка Дэвиса
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Пэр вывел вперёд Францию во встрече с Испанией в полуфинале Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 1 54 минуты назад
Сборная Франции вышла вперёд в противостоянии с командой Испании в полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса. В стартовом матче Бенуа Пэр в трёх партиях уверенно разобрался с Пабло Карреньо-Бустой — 7:5, 6:1, 6:0.
Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. Французский теннисист 16 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнта из 12 имевшихся. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Позднее на корт выйдут Люка Пуи и Роберто Баустиста-Агут.
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Полуфинал
Франция — Испания — 1-0  14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.
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