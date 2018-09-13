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В Мурманской области стартуют конкурсы по пропаганде ВФСК ГТО
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В Мурманской области стартуют конкурсы по пропаганде ВФСК ГТО 

Советский спорт 6 часов назад
10 сентября по 3 октября региональный Центр тестирования ГТО принимает работы для участия в конкурсе «Виртуальная стенгазета».
К участию в конкурсе допускаются все желающие (коллектив не более 4 соавторов или индивидуально). От 1 участника (коллектива) принимается не более 1 работы в каждой номинации:
— «Мы готовы к „ГТО“!» — «ГТО — путь к здоровью» — «Стартуют все!»
Виртуальная стенгазета может быть выполнена с использованием любых художественных материалов, а также включать в себя тематический фотоколлаж, электронные стенгазеты.
Формат работы: jpeg, gif, bmp.
Коллегия жюри определяет победителей и призеров конкурса по каждой номинации. Победители и призеры награждаются ценными призами ВФСК ГТО, сувенирной продукцией и грамотами Комитета.
А следом за данным конкурсом с 13 октября начнется прием заявок на участие в конкурсе агитбригад ГТО, который продлится до 13 ноября. К участию в конкурсе также допускаются все желающие, с той лишь разницей, что работы принимаются от авторских коллективов (агитбригад) в составе не более 10 человек.
Агитбригада — творческий коллектив, организующий публичное выступление по заданной тематике. Тема 2018 года — «Навигатор ГТО».
Видеовыступление агитбригады представляется в виде творческого номера (театрализованное представление, мюзикл, литературно-музыкальная, художественно-поэтическая композиция и т.д.), направленного на формирование ответственного отношения к своему здоровью и активной гражданской позиции, популяризации комплекса ГТО среди населения Мурманской области.
Все победители и призеры также будут награждены ценными призами, сувенирами и дипломами.
Ознакомиться с положениями о конкурсах можно ЗДЕСЬ
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