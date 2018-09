Шок дня. Ники Минаж встречается с гонщиком Льюисом Хэмилтоном? 

все слайды

Они вместе пришли на вечеринку Tommy Hilfiger’s NYFW во время Недели моды в Нью-Йорке, а после нее пошли ужинать. Только вдвоем.

View this post on Instagram

Last night NYC⚡️#TommyxLewis @nickiminaj @gigihadid @luckybsmith @kingbach @karrueche @teamvic @vashtie @kingcombs

A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Sep 11, 2018 at 9:14am PDT Напомним, после расставания с Николь Шерзингер (40) после 7 лет романа в 2015-м самому сексуальному гонщику «Формулы 1» постоянно приписывают отношения с голливудскими красотками — Рианной (30), Ритой Ора (27), Софией Ричи (20), Сереной Уильямс (36) и другими. Но ни один слух так и не подтвердился.