В Тюмени до конца года начнут строить комплекс для занятий спортивной гимнасткой

ТАСС , 13 сентября. Комплекс для занятий спортивной гимнастикой начнут строить в Тюмени до конца этого года. Об этом сообщил в четверг журналистам на первой пресс-конференции в качестве избранного губернатора Тюменской области Александр Моор.

"В этом году начнем строить долгожданный комплекс для занятий спортивной гимнастикой, он уже спроектирован. Там были определенные моменты, из-за которых мы не выходили на стройплощадку, думаю, сейчас они все закончены", — сказал Моор.

В пресс-службе губернатора региона ТАСС уточнили, что строительство этого комплекса начнется в Тюмени, в планах — создание подобного объекта и в Тобольске.

Моор также сообщил, что в регионе планируют построить водные центры спорта. «Мы ведем сегодня переговоры по реализации проекта по строительству водных центров спорта, проект, который мы планируем реализовать через механизм государственно-частного партнерства. Думаю, в ближайшее время мы выйдем на финишные переговоры с инвесторами», — добавил он.

В Тюмени и Тобольске также будут открыты бассейны и ледовые катки. «Это простые, несложные конструкции без трибун, тренировочного характера. Мы планировали по три таких объекта построить в Тюмени, я еще будучи главой [администрации Тюмени] подобрал земельные участки. Думаю, дальше по этому проекту двинемся, построим такой в Тобольске, получим опыт строительства и потом уже будем просто копировать эти объекты [в регионе]», — уточнил Моор.

По его словам, в ближайшей перспективе может начаться реконструкция бывшего кинотеатра «Современник» в Тюмени. «Земельный участок рядом позволяет расшириться, сделать там минимум два больших зала и создать там условия для работы театра „Ангажемент“. Надо подумать о том, чтобы этот центр был бы ориентирован на нашего юного зрителя, возьмем себе эту идею в проработку», — добавил Моор.