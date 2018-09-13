Ещё
В Тюмени до конца года начнут строить комплекс для занятий спортивной гимнасткой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени до конца года начнут строить комплекс для занятий спортивной гимнасткой 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 13 сентября. Комплекс для занятий спортивной гимнастикой начнут строить в Тюмени до конца этого года. Об этом сообщил в четверг журналистам на первой пресс-конференции в качестве избранного губернатора Тюменской области Александр Моор.
"В этом году начнем строить долгожданный комплекс для занятий спортивной гимнастикой, он уже спроектирован. Там были определенные моменты, из-за которых мы не выходили на стройплощадку, думаю, сейчас они все закончены", — сказал Моор.
В пресс-службе губернатора региона ТАСС уточнили, что строительство этого комплекса начнется в Тюмени, в планах — создание подобного объекта и в Тобольске.
Моор также сообщил, что в регионе планируют построить водные центры спорта. «Мы ведем сегодня переговоры по реализации проекта по строительству водных центров спорта, проект, который мы планируем реализовать через механизм государственно-частного партнерства. Думаю, в ближайшее время мы выйдем на финишные переговоры с инвесторами», — добавил он.
В Тюмени и Тобольске также будут открыты бассейны и ледовые катки. «Это простые, несложные конструкции без трибун, тренировочного характера. Мы планировали по три таких объекта построить в Тюмени, я еще будучи главой [администрации Тюмени] подобрал земельные участки. Думаю, дальше по этому проекту двинемся, построим такой в Тобольске, получим опыт строительства и потом уже будем просто копировать эти объекты [в регионе]», — уточнил Моор.
По его словам, в ближайшей перспективе может начаться реконструкция бывшего кинотеатра «Современник» в Тюмени. «Земельный участок рядом позволяет расшириться, сделать там минимум два больших зала и создать там условия для работы театра „Ангажемент“. Надо подумать о том, чтобы этот центр был бы ориентирован на нашего юного зрителя, возьмем себе эту идею в проработку», — добавил Моор.
ТАСС: последние новости
История конфликта между Евросоюзом и Венгрией Медведев назначил Новгородова заместителем главы Росавиации "Автомобилист" одержал шестую победу подряд в КХЛ и укрепил лидерство на Востоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA6
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение