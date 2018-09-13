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Голландский тренер попросил российский паспорт
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Голландский тренер попросил российский паспорт 

Мир24 6 часов назад
Тренер сборной России по рукопашному бою Михел ван Рейт из Голландии подал ходатайство о получении российского гражданства. Об этом передает агентство «Интерфакс».
Он напомнил, что недавно уже получил вид на жительство.
«Надеюсь, президент Владимир Путин войдет в нашу ситуацию и поможет с оформлением российского паспорта», — отметил заявил ван Рейт.
Тренер пояснил, что паспорт РФ ему необходим не только для успешной работы, но для личных целей.
«Российский паспорт необходим мне … для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочками», — указал голландец.
Отметим, что четыре года назад тренер взял в жены россиянку. Через некоторое время пара оформила опеку над двумя девочками.
Напомним, в 2016 году российское гражданство получил известный американский актер Стивен Сигал. Недавно паспортом РФ обзавелся участник боев без правил Джеффри Монсон. 9 сентября он прошел в городской парламент города Красногорска (Московская область).
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