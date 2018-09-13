Голландский тренер попросил российский паспорт

Тренер сборной России по рукопашному бою Михел ван Рейт из Голландии подал ходатайство о получении российского гражданства. Об этом передает агентство «Интерфакс»

Он напомнил, что недавно уже получил вид на жительство.

«Надеюсь, президент Владимир Путин войдет в нашу ситуацию и поможет с оформлением российского паспорта», — отметил заявил ван Рейт.

Тренер пояснил, что паспорт РФ ему необходим не только для успешной работы, но для личных целей.

«Российский паспорт необходим мне … для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочками», — указал голландец.

Отметим, что четыре года назад тренер взял в жены россиянку. Через некоторое время пара оформила опеку над двумя девочками.

Напомним, в 2016 году российское гражданство получил известный американский актер Стивен Сигал . Недавно паспортом РФ обзавелся участник боев без правил Джеффри Монсон . 9 сентября он прошел в городской парламент города Красногорска (Московская область).

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