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Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где очень значительная «серая» зона
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Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где очень значительная «серая» зона 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где «серая» зона больше, чем в других регионах.
"Серая" зона [в Дагестане] пока очень и очень значительная, она, скажем прямо, более значительная, чем во многих других регионах нашей страны", — заявил он на встрече с главой республики Владимиром Васильевым.
Медведев отметил, что борьба с этим явлением может дать дополнительные бюджетные доходы.
Глава Дагестана признал, что налогов в республике собирается недостаточно. Он сравнил Дагестан с сопоставимым по численности Ставропольским краем. На Ставрополье совершается 600 миллионов торговых операций в год, а в Дагестане — на 200 миллионов больше. При этом собираемость налогов в республике оказывается в четыре раза меньше.
Васильев заверил, что власти региона работают над решением этой проблемы. «Уже есть подвижки», — подчеркнул он.
Васильев рассказал премьеру о том, как в регионе ведется борьба с коррупцией. По его словам, из-за претензий в этой сфере лишились своих постов уже около 200 региональных чиновников.
Он отметил, что привлечены к ответственности и ряд чиновников, находившихся на руководящих постах. В качестве примера, приведя уголовное дело о взятке в отношении руководителя управления ФАС. По словам главы региона, на его место назначен уже другой человек, приехавший из другого региона.
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