Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где очень значительная «серая» зона

МОСКВА, 13 сентября. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где «серая» зона больше, чем в других регионах.

"Серая" зона [в Дагестане] пока очень и очень значительная, она, скажем прямо, более значительная, чем во многих других регионах нашей страны", — заявил он на встрече с главой республики Владимиром Васильевым.

Медведев отметил, что борьба с этим явлением может дать дополнительные бюджетные доходы.

Глава Дагестана признал, что налогов в республике собирается недостаточно. Он сравнил Дагестан с сопоставимым по численности Ставропольским краем. На Ставрополье совершается 600 миллионов торговых операций в год, а в Дагестане — на 200 миллионов больше. При этом собираемость налогов в республике оказывается в четыре раза меньше.

Васильев заверил, что власти региона работают над решением этой проблемы. «Уже есть подвижки», — подчеркнул он.

Васильев рассказал премьеру о том, как в регионе ведется борьба с коррупцией. По его словам, из-за претензий в этой сфере лишились своих постов уже около 200 региональных чиновников.