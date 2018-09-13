Эстебан Окон: Ещё месяц назад всё было нормально

Эстебан Окон, один из самых талантливых гонщиков своего поколения, может остаться без места в Формуле 1 на следующий сезон. В Сингапуре Окон не скрывал разочарования этой ситуацией и тем, что его будущее зависит не только от результатов на трассе. При этом Эстебан уже готов к тому, что в 2019-м не выйдет на старт.

Вопрос: Эстебан, у вас есть новости относительно вашего будущего?

Эстебан Окон: Если бы я знал, то сразу бы рассказал! Пока мне нечего сказать, ничего нового я не знаю.

Вопрос: Как скоро вы рассчитываете узнать новости?

Эстебан Окон: Я надеюсь, что ситуация прояснится как можно скорее, но шансов становится все меньше. Меня огорчает, что сейчас моё будущее зависит не только от результатов, но и от других факторов. Сложно поверить, что ещё месяц назад для меня всё отлично складывалось, но в итоге мы пришли к нынешней ситуации.

Вопрос: Вас огорчает сама ситуация, что быстрые и талантливые гонщики, такие как вы, в силу независящих от их обстоятельств могут оказаться без места в Формуле 1?

Эстебан Окон: Я не знаю ситуацию остальных, я знаю только свою. Я разочарован, но продолжаю напряженно работать, чтобы остаться в Формуле 1. Я добивался хороших результатов в последние два года, прогрессировал, опережаю Серхио Переса в квалификациях, делаю максимум возможного в гонках, но при этом не знаю, что меня ждет в следующем году. Конечно, это сложно принять.

Пьер Гасли, Я также вижу, что мои старые соперники — Макс Ферстаппен Шарль Леклер — оказались в ведущих командах и будут бороться за подиумы и победы. Конечно, меня это огорчает, но заставляет работать с еще большей отдачей.

Даже если я не найду себе место на следующий год, то сделаю всё возможное, чтобы потом вернуться в Формулу 1.

Вопрос: Что говорит Тото Вольфф?

Эстебан Окон: Я каждый день общаюсь с Тото. У нас с ним одинаковое мнение, мы оба хотим, чтобы я выступал в Формуле 1 в следующем году. Все в Mercedes прилагают максимальные усилия, чтобы найти решения, но ситуация сложнее, чем кажется.

Вопрос: Вы рассматриваете вариант перехода в Williams?

Эстебан Окон: Переговоры идут, возможно и с Williams тоже, но пока ничего не ясно. Я хочу гоняться в следующем году, если этого не произойдет, я буду очень сильно разочарован.

Вопрос: Вы будете довольны, если на следующий сезон получите контракт резервного гонщика?

Эстебан Окон: Доволен? Нет. Но если это окажется единственным вариантом…

Вопрос: Считается, что некоторые команды не хотят вас приглашать, поскольку вы связаны с Mercedes. Вы обсуждали с Тото возможность разорвать связи с компанией?

Эстебан Окон: Нет, мы никогда об этом не говорили. Я считаю, что при принятии тех или иных решений во внимание нужно принимать скорость и результаты гонщика, все остальные факторы не должны учитываться.

Вопрос: Вы обсуждали вариант продолжения карьеры за пределами Формулы 1?

Эстебан Окон: Единственное, что меня интересует — Формула 1. Так что нет, не обсуждал.

Вопрос: Но может есть смысл провести год в другой серии и при помощи Mercedes вернуться в 2020-м?

Эстебан Окон: Я не знаю. Если это окажется единственной возможностью, то может быть.

Вопрос: Правда ли, что в июле вы почти подписали контракт с McLaren, но отказались, поскольку появился вариант с Renault

Эстебан Окон: Я не буду раскрывать детали, но несколько месяцев назад передо мной открывались фантастические перспективы. Сейчас же все изменилось, и пока я без места.

Вопрос: Вы не жалеете о своих решениях?

Эстебан Окон: Мне не о чем жалеть. Все решения, которые принимались раньше, оказывались правильными.

Вопрос: Может так получится, что вы окажетесь без места уже на этапе в России?

Эстебан Окон: У меня контракт до конца сезона, я должен провести все оставшиеся гонки.

Вопрос: Но все же существует вероятность, что вы не будете выступать в Сочи?

Эстебан Окон: Нет, я буду выступать.

Вопрос: Несколько дней назад вы опубликовали обращение к болельщикам в социальных сетях…

Эстебан Окон: Да, я написал это сообщение, поскольку каждый день получал письма со словами поддержки. Я хотел поблагодарить людей за поддержку и объяснить, что я чувствую. Формула 1 — это моя жизнь. Я рожден, чтобы гоняться! (смеётся)

Вопрос: Что можно предпринять в будущем, чтобы избежать повторения ситуации?

Эстебан Окон: У меня нет решения, от меня ничего не зависит. Я — гонщик, а не руководитель команды. Не моя работа искать решения, я просто делаю то, что могу.

Вопрос: Полагаете, сейчас вы переживаете самый сложный этап своей карьеры?

Эстебан Окон: Нет, но ситуация похожа на ту, в которой я уже был в прошлые годы, когда не знал, что буду делать дальше. К сожалению, я начинаю к этому привыкать — мне ничего не достается даром, всегда приходится напряженно работать, чтобы что-то получить. Надеюсь, мы и на этот раз найдём решение.