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Россияне стали 7-ми в стрельбе из пистолета на юниорском ЧМ в Чханвоне
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Россияне стали 7-ми в стрельбе из пистолета на юниорском ЧМ в Чханвоне 

Чемпионат.com 6 часов назад
В Чанвоне (Южная Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе. Индиец Удхавир Сидху завоевал золото юниорского первенства мира в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м. В командном турнире победила сборная Индии.
Россияне Дмитрий Малюков, Даниил Шихов и Егор Исмаков заняли седьмое место Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон Юниоры. Пистолет. 25 м. Личный турнир 1. Удхавир Сидху (Индия) — 587. 2. Генри Леверет (США) — 584 3. Чжейкьюн Ли (Южная Корея) — 582… 23. Дмитрий Малюков (Россия) — 565… 25. Даниил Шихов (Россия) — 564… 28. Егор Исмаков (Россия) — 560.
Командный турнир 1. Индия — 1736. 2. Китай — 1730. 3. Южная Корея — 1721… 7. Россия (Дмитрий Малюков, Даниил Шихов, Егор Исмаков) — 1689.
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