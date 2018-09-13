Серхио Перес: Невозможно всё знать заранее

В Racing Point Force India подготовили несколько новинок для Гран При Сингапура, так что Серхио Перес с оптимизмом ждет гонку. В четверг он говорил о прогрессе команды, целях на будущее и своей карьере.

Вопрос: Команда привезла в Сингапур несколько новинок — это значит, что вы продолжаете прогрессировать?

Серхио Перес: Мы с оптимизмом оцениваем потенциал новинок, теперь нужно добиться хороших результатов. Обычно Сингапур не подходит нашей машине, но я надеюсь, что в этот уик-энд мы будем конкурентоспособны и заработаем много очков двумя машинами.

Вопрос: У вас новое переднее антикрыло или есть какие-то ещё новинки?

Серхио Перес: У нас много новинок почти во всех областях. Новое днище, боковые понтоны и так далее…

Вопрос: Сколько времени вы ждали эти новинки?

Серхио Перес: Мы планировали их подготовить именно к этой гонке, но у нас не было уверенности, получим ли мы их или нет.

Вопрос: В Монце вы сказали, что надеетесь объявить о своих планах до Гран При Сингапура. Появились ли новости? Места в McLaren уже заняты…

Серхио Перес: Я уже знаю, что буду делать в следующем году. До официального заявления о моём будущем остается несколько дней или недель.

Вопрос: В середине сезона команде пришлось начинать с нуля и заново зарабатывать очки. На какое место по итогам сезона вы теперь рассчитываете?

Серхио Перес: Сейчас мы занимаем седьмое место в Кубке конструкторов, следующая цель — подняться на шестое. Здорово, если удастся опередить McLaren до конца сезона.

Но ситуация не отражает реальности. Лично я хочу посчитать после Гран При Абу-Даби, сколько всего очков мы заработали в этом году без дисквалификации Force India. Простая математическая операция. И это цель — закончить сезон, пусть и теоретически, на четвертом месте в Кубке конструкторов.

Вопрос: В следующем году ваш напарник Эстебан Окон может оказаться без места в Формуле 1. Вас это расстраивает? Если гонщик вроде Окона останется без места, то что это говорит о ситуации в спорте?

Серхио Перес: Очень грустно, если Эстебан останется без места, он — очень талантливый гонщик. Он отлично выполняет свою работу и заслуживает шанса остаться в Формуле 1.

Мы видели подобные ситуации прежде: Нико Хюлкенберг отлично провёл дебютный сезон, но на следующий год остался без места. Формула 1 — это жестокий мир, где очень мало возможностей. Всё дело во времени. Бывает, что гонщики оказываются в нужном месте в нужное время и получают отличный шанс. Но так происходит не всегда. Нужна удача, а от Эстебана она отвернулась. Но его по-прежнему поддерживает Тото Вольфф, они найдут решение.

Вопрос: Политика играет важную роль в Формуле 1: некоторые команды отказались от контракта с Эстебаном, поскольку он гонщик Mercedes. Сейчас сложнее получить место, если вы участник той или иной программы поддержки?

Серхио Перес: Вы сами видите, как в Формулу 1 приходят молодые гонщики: Шарль Леклер был слушателем академии Ferrari , Эстебан — гонщик Mercedes, Пьер Гасли — из молодежной программы Red Bull. У всех крупных команд есть молодежная программа. Кто не хотел бы стать гонщиком Mercedes? Сейчас не самое подходящее время быть участником их программы, но Эстебан здесь благодаря Mercedes.

Вопрос: Независимость от молодежных программ дает преимущество или лучше иметь поддержку Ferrari или Mercedes?

Серхио Перес: Я попал в Формулу 1 благодаря поддержке Ferrari — я был слушателем их академии. Но после перехода в McLaren мне пришлось её покинуть. Хотел бы я иметь связь с топ-командой? Да, ведь это единственный способ стать чемпионом мира. Но это не дает гарантий, что вы получите место в Формуле 1. Невозможно всё знать заранее.

Вопрос: В тот год в McLaren у вас ничего не получилось и карьера оказалась под вопросом. Насколько сложно было справиться…

Серхио Перес: Оказавшись вне Формулы 1 сложно вернуться обратно. Очень мало гонщиков, которым удалось после вынужденного ухода вернутся за руль конкурентоспособной машины Формулы 1.

Как я сказал, с одной стороны мне не повезло — я покинул академию Ferrari и полностью доверился McLaren. Тогда ничего не получилось. Я едва не стал гонщиком Ferrari или Mercedes, но перешёл в McLaren, а через год чуть не остался без места. Но такова Формула 1. В один день вы можете получить отличный шанс сесть за руль топ-команды, а на следующий оказаться не у дел.

Нельзя ни к чему относиться как к должному. Я считаю, что оказался в отличном месте — в Force India. Я пришёл сюда, когда команда была одной из самых маленьких. Мы развивались, и два предыдущих сезона получились весьма успешными.

Вопрос: В этот уик-энд в Pirelli привезли Soft в качестве самого жесткого состава и «пропустили» SuperSoft. В этом году подобная схема уже использовалась. Какую роль это сыграет в Сингапуре?

Серхио Перес: Это не так важно — просто время на круге станет лучше. Я не ожидаю серьезной разницы.

Вопрос: Мой вопрос касается Гран При США и Мексики. Вам нравятся эти два этапа?

Серхио Перес: Да, ведь они проходят близко к дому. Меня всегда там поддерживают, и я очень хочу добиться успеха.

Вопрос: В Остине вас тоже поддерживают?

Серхио Перес: Да, туда приезжает много мексиканцев. Пожалуй, это две самых важных гонки для меня, и там я хочу выступить как можно лучше.

Вопрос: Вам нравится конфигурация трассы в Остине?

Серхио Перес: Да, это очень сложная трасса, и там здорово выступать в квалификации. Но в Мексике тоже интересная трасса. Из-за расположения автодрома высоко в горах там у нас низкая прижимная сила, поэтому приходится нелегко.

Вопрос: Возвращаясь к разговору о контрактах, вы фигурировали в списке претендентов на место в McLaren. Насколько серьезными были переговоры?

Серхио Перес: Мы вели переговоры, но в то время я уже знал, что буду делать. В McLaren поинтересовались моими планами. Но мне больше нечего добавить, потому что я уже знал свои планы.

Вопрос: Значит, вы не хотели отказываться от того, что у вас уже было?

Серхио Перес: Совершенно верно. Я доволен тем, что у меня есть. По-моему, это лучший вариант для моего будущего.

Вопрос: У вас возникло впечатление, что они были настроены на контракт с Ландо Норрисом на следующий год?

Серхио Перес: В начале — нет.

Вопрос: Вы считаете, что на этом этапе карьеры должны двигаться дальше, а не выстраивать её заново?

Серхио Перес: Как я уже сказал, если нет возможности выступать в Mercedes или Ferrari, то Force India — это привлекательный вариант. За последние два года мы опережали все остальные команды из середины пелотона, показывали отличную скорость. Это неплохое место для гонщика. Я доволен. Мы многого добились вместе.

Вопрос: Нико Хюлкенберг заявил, что почти оставил надежду перейти в топ-команду. Вы тоже?

Серхио Перес: Как вы видите, приходит более молодое поколение гонщиков, и возможностей очень мало. Можно получить шанс, но никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я по-прежнему верю, что у меня впереди ещё несколько успешных лет. Кроме того, я немного моложе Нико. Кто знает? Лучшее, что можно сделать — постараться максимально использовать свой шанс. По-моему, возможность остаться в Force India — это неплохой вариант на будущее.