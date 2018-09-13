Матчи ЦСКА со «Спартаком» и «Локомотивом» покажут на общедоступном канале

Некоторые из центральных матчей ближайших четырёх туров Российской Премьер-Лиги будут показаны на федеральном телевидении.

Встречи ЦСКА — «Спартак» в восьмом туре первенства и ЦСКА — «Локомотив» в 10-м туре будут показаны в прямом эфире на общедоступном канале «Матч ТВ». При этом матч «армейцев» с красно-белыми прокомментирует Юрий Розанов , помогать ему с «бровки» будет Константин Генич

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени. Игра ЦСКА — «Локомотив» запланирована на 10 октября, стартовый свисток также прозвучит в 19:00 мск. Оба московских дерби пройдут на домашнем стадионе «армейцев» «ВЭБ Арена».

ЦСКА в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на второй строчке, «Локомотив» — на восьмой.

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