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Матчи ЦСКА со «Спартаком» и «Локомотивом» покажут на общедоступном канале
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Матчи ЦСКА со «Спартаком» и «Локомотивом» покажут на общедоступном канале 

Чемпионат.com + ещё 5 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Некоторые из центральных матчей ближайших четырёх туров Российской Премьер-Лиги будут показаны на федеральном телевидении.
Встречи ЦСКА — «Спартак» в восьмом туре первенства и ЦСКА — «Локомотив» в 10-м туре будут показаны в прямом эфире на общедоступном канале «Матч ТВ». При этом матч «армейцев» с красно-белыми прокомментирует Юрий Розанов, помогать ему с «бровки» будет Константин Генич.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени. Игра ЦСКА — «Локомотив» запланирована на 10 октября, стартовый свисток также прозвучит в 19:00 мск. Оба московских дерби пройдут на домашнем стадионе «армейцев» «ВЭБ Арена».
ЦСКА в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на второй строчке, «Локомотив» — на восьмой.
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