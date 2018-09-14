На матч ЦСКА — «Спартак» продано более 25 тысяч билетов

На матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком" продано 25500 тысяч билетов, сообщает Sport24.

Об этом рассказал коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян . Он также отметил, что красно-белым предоставлена квота в размере 2900 билетов.

"На данный момент на матч ЦСКА — «Спартак» продано 25500 билетов. «Спартаку» была предоставлена гостевая квота в 2900 билетов за воротами", — сказал Зарубьян.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 23 сентября на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее сообщалось, что в ЦСКА рассказали о шансах провести дерби со «Спартаком» в «Лужниках».