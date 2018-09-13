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«Третьяк + Дорж Даваасамбуу =?» Зачем нам в хоккее друзья-монголы
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«Третьяк + Дорж Даваасамбуу =?» Зачем нам в хоккее друзья-монголы 

Карельские вести + ещё 2 5 часов назад
Фото: SovSport.Ru
ФХР заключила меморандум о сотрудничестве с Монголией. В церемонии принял участие президент монгольской федерации Дорж Даваасамбуу. А ранее состоялась встреча с президентом Халтмаагийн Баттулгой, и с ним обсудили, что в Монголии может быть построен первый крытый каток для хоккея.
Какая вообще цель этого мероприятия? Ну, кроме того, что президенту ФХР Владиславу Третьяку вручили монгольскую награду — медаль «Дружба»?
Да это обычный визит вежливости. Вы просто посмотрите, кто стоит в очереди на вступление в ИИХФ — Алжир, Бахрейн, Пакистан, Саудовская Аравия, Тунис, Узбекистан. А вообще в ИИХФ уже вошли Кувейт, Туркмения, ОАЭ (там Александр Медведев хотел создать клуб КХЛ).
Монголия — сосед, там играют в хоккей в мячом. А когда монголы приезжают к нам на турниры, то на продажу привозят шапки из лисьей шкуры. Ну почему с ними не дружить? Что в этом экзотичного? Вон даже президент США Дональд Трапп с лидером КНДР Ким Чен Ыном задружился, и в этом нет ничего удивительного.
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По материалам: www.sovsport.ru
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