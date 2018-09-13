Ещё
Льюис Хэмилтон: Подход остаётся прежним
Далее:
Читайте также:
Ещё

Льюис Хэмилтон: Подход остаётся прежним 

F1News.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: F1News.ru
Льюис Хэмилтон дважды побеждал в Сингапуре, выступая за Mercedes, хотя считается, что городская трасса, изобилующая поворотами, не лучшим образом подходит машине чемпионской команды. В этом году его преимущество над Себастьяном Феттелем уже достигло 30 очков, и британский гонщик настроен его наращивать и дальше.
Льюис Хэмилтон: «Если честно, когда я приезжаю на очередной Гран При, у меня никогда не бывает каких-то особых ожиданий. Думаю, наша команда прекрасно выступала в последних гонках, и я просто хочу продолжить в том же ключе.
Я не думаю о своём преимуществе, если только помню о нём где-то на подсознательном уровне. Предстоит разыграть ещё немало очков, и пока нет смысла менять подход к гонкам. Он остаётся таким же, каким был в течение всего года, и до сих пор он срабатывал. Мы ожидаем, что впереди ещё будут сложные гонки, ведь на нескольких предыдущих этапах Ferrari были сильнее нас. Чтобы не уступать им в скорости, придётся потрудиться».
В перерыве между этапами чемпионата Льюис успел побывать на нескольких показах мод в разных точках планеты: из Монцы он отправился в Шанхай, затем полетел в Нью-Йорк и уже оттуда прибыл в Сингапур.
Когда его спросили, не слишком ли это утомительный и напряжённый график, он ответил: «Нет, ведь я могу переключаться на работу в Формуле 1 очень быстро, и это главное. Во-вторых, за эти две недели не было ни единого момента, когда бы я не думал о гонках. Да, у меня много всяких дел, но всё это меня только стимулирует и бодрит. Кстати, по сравнению с предыдущими годами, в этом сезоне я путешествую меньше, чем обычно».
По словам Хэмилтона, он готов к тому, что в этот уик-энд среди его главных соперников будут гонщики Red Bull Racing: «Они всегда сильно выступают на трассах, где требуется высокая прижимная сила. Кроме того, похоже, что их машина очень аккуратно работает с резиной, а в Сингапуре это тоже важный фактор. Впрочем, мне сказали, что эта команда уже свернула программу модернизации машины этого года, чтобы пораньше переключиться на разработку шасси для следующего сезона. Но в пятницу мы получим более точное представление о расстановке сил».
F1News.ru: последние новости
Сергей Сироткин: Я хочу и дальше работать с Williams Фернандо Алонсо: За пределами Формулы 1 большой мир Гран При Сингапура: Точка самого серьёзного торможения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA6
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение