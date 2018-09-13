Льюис Хэмилтон: Подход остаётся прежним

Льюис Хэмилтон дважды побеждал в Сингапуре, выступая за Mercedes, хотя считается, что городская трасса, изобилующая поворотами, не лучшим образом подходит машине чемпионской команды. В этом году его преимущество над Себастьяном Феттелем уже достигло 30 очков, и британский гонщик настроен его наращивать и дальше.

Льюис Хэмилтон: «Если честно, когда я приезжаю на очередной Гран При, у меня никогда не бывает каких-то особых ожиданий. Думаю, наша команда прекрасно выступала в последних гонках, и я просто хочу продолжить в том же ключе.

Я не думаю о своём преимуществе, если только помню о нём где-то на подсознательном уровне. Предстоит разыграть ещё немало очков, и пока нет смысла менять подход к гонкам. Он остаётся таким же, каким был в течение всего года, и до сих пор он срабатывал. Мы ожидаем, что впереди ещё будут сложные гонки, ведь на нескольких предыдущих этапах Ferrari были сильнее нас. Чтобы не уступать им в скорости, придётся потрудиться».

В перерыве между этапами чемпионата Льюис успел побывать на нескольких показах мод в разных точках планеты: из Монцы он отправился в Шанхай, затем полетел в Нью-Йорк и уже оттуда прибыл в Сингапур.

Когда его спросили, не слишком ли это утомительный и напряжённый график, он ответил: «Нет, ведь я могу переключаться на работу в Формуле 1 очень быстро, и это главное. Во-вторых, за эти две недели не было ни единого момента, когда бы я не думал о гонках. Да, у меня много всяких дел, но всё это меня только стимулирует и бодрит. Кстати, по сравнению с предыдущими годами, в этом сезоне я путешествую меньше, чем обычно».

По словам Хэмилтона, он готов к тому, что в этот уик-энд среди его главных соперников будут гонщики Red Bull Racing: «Они всегда сильно выступают на трассах, где требуется высокая прижимная сила. Кроме того, похоже, что их машина очень аккуратно работает с резиной, а в Сингапуре это тоже важный фактор. Впрочем, мне сказали, что эта команда уже свернула программу модернизации машины этого года, чтобы пораньше переключиться на разработку шасси для следующего сезона. Но в пятницу мы получим более точное представление о расстановке сил».