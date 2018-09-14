Новак удвоил преимущество Австрии в матче с Австралией в плей-офф Кубка Дэвиса

Австриец Деннис Новак укрепил преимущество своей сборной во встрече с командой Австралии в плей-офф Кубка Дэвиса. В четырёх партиях Новак обыграл Алекса де Минора — 3:6, 6:2, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуты. Австрийский теннисист 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 14 имевшихся. Его соперник выполнил 5 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 имевшихся.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы

Австрия — Австралия — 2-0 14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.