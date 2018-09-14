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Новак удвоил преимущество Австрии в матче с Австралией в плей-офф Кубка Дэвиса
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Новак удвоил преимущество Австрии в матче с Австралией в плей-офф Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 3 43 минуты назад
Австриец Деннис Новак укрепил преимущество своей сборной во встрече с командой Австралии в плей-офф Кубка Дэвиса. В четырёх партиях Новак обыграл Алекса де Минора — 3:6, 6:2, 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуты. Австрийский теннисист 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 14 имевшихся. Его соперник выполнил 5 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 имевшихся.
В первой встрече Доминик Тим разгромил Джордана Томпсона — 6:1, 6:3, 6:0.
Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы
Австрия — Австралия — 2-0  14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.
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