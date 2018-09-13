Тим и Томпсон откроют матч Австрия — Австралия в плей-офф Кубка Дэвиса

В воскресенье, 16 сентября, Доминик Тим встретится с Алексом де Минором, а Деннис Новак сыграет с Джорданом Томпсоном. Все матчи пройдут на грунтовом покрытии.

Победитель встречи сохранит прописку в Мировой группе Кубка Дэвиса, уступивший — опустится на дивизион ниже.

Ранее «Чемпионат» знакомил читателей с результатами жеребьёвки матча первой региональной группы Кубка Дэвиса между сборными России и Беларуси.