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Тим и Томпсон откроют матч Австрия — Австралия в плей-офф Кубка Дэвиса
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Тим и Томпсон откроют матч Австрия — Австралия в плей-офф Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com 5 часов назад
Состоялась жеребьёвка встречи плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Австралии. 14 сентября первыми на корт выйдут Доминик Тим и Джордан Томпсон, следом за ними сыграют Деннис Новак и Алекс де Минор.
15 сентября состоится парная встреча. Австрию представят Оливер Марах и Юрген Мельцер, тогда как за Австралию сыграют Джон Пирс и Джордан Томпсон.
В воскресенье, 16 сентября, Доминик Тим встретится с Алексом де Минором, а Деннис Новак сыграет с Джорданом Томпсоном. Все матчи пройдут на грунтовом покрытии.
Победитель встречи сохранит прописку в Мировой группе Кубка Дэвиса, уступивший — опустится на дивизион ниже.
Ранее «Чемпионат» знакомил читателей с результатами жеребьёвки матча первой региональной группы Кубка Дэвиса между сборными России и Беларуси.
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