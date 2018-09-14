Тим разгромил Томпсона и вывел вперёд Австрию во встрече плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Австрии вышла вперёд в противостоянии с командой Австралии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В стартовом матче Доминик Тим в трёх партиях обыграл Джордана Томпсона со счётом 6:1, 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Австрийский теннисист 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 имевшихся.

Позднее на корт выйдут Деннис Новак и Алекс де Минор.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы

Австрия — Австралия — 1-0 14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.