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Тим разгромил Томпсона и вывел вперёд Австрию во встрече плей-офф Кубка Дэвиса
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Тим разгромил Томпсона и вывел вперёд Австрию во встрече плей-офф Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Сборная Австрии вышла вперёд в противостоянии с командой Австралии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В стартовом матче Доминик Тим в трёх партиях обыграл Джордана Томпсона со счётом 6:1, 6:3, 6:0.
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Австрийский теннисист 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 имевшихся.
Позднее на корт выйдут Деннис Новак и Алекс де Минор.
Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы
Австрия — Австралия — 1-0  14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.
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