Думские комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и по этике объединят в одну

Две комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД и по вопросам депутатской этики будут объединены в одну комиссию. Об этом журналистам сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

«В комитет по контролю и регламенту поступило предложение о создании новой комиссии. Это предложение заключается в следующем: на базе комиссии по депутатской этике и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, создать единую комиссию», — сказала О. Савастьянова.

Она подчеркнула, что вопрос о пересмотре деятельности комиссий прорабатывался с начала 2018 г.

О. Савастьянова отметила, что в полномочия новой комиссии будут также переданы вопросы о мандатах депутатов.

«То есть все, что связано с досрочным прекращением полномочий депутатов, тоже мы предлагаем передать в эту комиссию», — пояснила она.