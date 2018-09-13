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Думские комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и по этике объединят в одну
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Думские комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и по этике объединят в одну 

Агентство «Москва» + ещё 3 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Две комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД и по вопросам депутатской этики будут объединены в одну комиссию. Об этом журналистам сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
«В комитет по контролю и регламенту поступило предложение о создании новой комиссии. Это предложение заключается в следующем: на базе комиссии по депутатской этике и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, создать единую комиссию», — сказала О. Савастьянова.
Она подчеркнула, что вопрос о пересмотре деятельности комиссий прорабатывался с начала 2018 г.
О. Савастьянова отметила, что в полномочия новой комиссии будут также переданы вопросы о мандатах депутатов.
«То есть все, что связано с досрочным прекращением полномочий депутатов, тоже мы предлагаем передать в эту комиссию», — пояснила она.
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