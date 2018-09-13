Фестиваль ТАФИСА будет презентован на форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. / ТАСС /. Презентация первого фестиваля боевых искусств ТАФИСА состоится на форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в Ульяновске 10-12 октября. Об этом говорится в четверг в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

ТАФИСА — международная ассоциация содействия развитию массового спорта, основные ее задачи — продвижение массового спорта на международном уровне. Ранее сообщалось, что первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске в середине сентября 2019 года.

"Планируется, что в презентации фестиваля ТАФИСА, которую организуют 11 октября на Соборной площади, примет участие президент международной ассоциации «Спорт для всех» Джу Хо Чанг. Также он выступит на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» с докладом, который будет посвящен развитию массового спорта на примере первого всемирного фестиваля боевых искусств", — отмечается в сообщении.

В рамках презентации фестиваля пройдет заседание организационного комитета с участием Джу Хо Чанга и исполнительного директора Российского союза боевых искусств Рамиля Габбасова. В пресс-службе уточнили, что участники заседания обсудят концепцию выставки деловой программы мероприятия и его предварительную программу, а также определят тематические площадки. Презентация фестиваля предполагает показательные выступления спортсменов федераций боевых искусств, в ее рамках также начнется регистрация волонтеров.

По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, регион выбран площадкой для проведения фестиваля боевых искусств ТАФИСА, потому что ведется большая работа по совершенствованию материально— технической базы для занятий единоборствами. «Это крупное международное спортивное событие соберет не только сильнейших мастеров единоборств со всего мира, но и спортсменов по самым различным дисциплинам», — приводят слова Смекалина в пресс-службе.

Программа форума «Россия — спортивная держава» включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов — развитие Всероссийского физкультурно— спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2024 года. Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и других стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.