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В Думе создадут единую комиссию на базе комиссий по этике и контролю за доходами депутатов
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В Думе создадут единую комиссию на базе комиссий по этике и контролю за доходами депутатов 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новая комиссия появится в Госдуме на основе объединения комиссий по депутатской этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
"В комитет по контролю и регламенту поступило предложение фракции в Государственной думе о создании новой комиссии: на базе комиссий по депутатской этике и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе создать единую комиссию", — сказала она журналистам в четверг.
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