В Думе создадут единую комиссию на базе комиссий по этике и контролю за доходами депутатов

МОСКВА, 13 сентября. / ТАСС /. Новая комиссия появится в Госдуме на основе объединения комиссий по депутатской этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова

"В комитет по контролю и регламенту поступило предложение фракции в Государственной думе о создании новой комиссии: на базе комиссий по депутатской этике и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе создать единую комиссию", — сказала она журналистам в четверг.