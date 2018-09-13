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Давид Сильва: «Гвардьола — футбольный гений»
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Давид Сильва: «Гвардьола — футбольный гений» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва заявил, что считает главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолу футбольным гением.
— Он объясняет вам что-то, и вы это сразу понимаете, — приводит слова Гвардьолы BBC Sport. — Я такого раньше никогда не видел. Это касается всех областей: от вратарской позиции до нападающих. Он охватывает все. Он — футбольный гений.
Гвардьола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» становились чемпионами Англии.
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