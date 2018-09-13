Вдвойне ценнее: чемпион Ф-1 выставил на продажу McLaren P1

McLaren P1 — вещь, мягко говоря, не примелькавшаяся. На дорогах такую встретить — это целое событие. Да и то если только где-нибудь в Монако.

Логично, что все 375 экземпляров P1, собранных McLaren Automotive, осели в личных коллекциях очень состоятельных людей. Среди них оказался и британец Дженсон Баттон , чемпион Формулы-1 сезона-2009 в составе BrawnGP, а ныне — пилот SMP Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC).

В гараже Дженсона хватает уникальных автомобилей, среди которых есть Bugatti Veyron и даже Ferrari Enzo. Где и когда он успевает на них всех поездить — непонятно. Видимо, не успевает, раз уж принял решение расстаться со своим P1.

Автомобиль Баттона оценён в 1,6 миллиона фунтов стерлингов. Пробег составляет 551 милю (887 километров). Год выпуска — 2015. Очевидно, что имя и фамилия хозяина наложили отпечаток на стоимость этого «Макларена». Ведь нет такого второго в мире больше!

Суперкар окрашен в Grauschwartz Grey, отличается пакетом Stealth Pack. Салон отделан серой и чёрной алькантарой — постарались специалисты MSO. Вполне ожидаемо, что почти все кузовные элементы выполнены из углеродного волокна, стоят лёгкие кованые диски, карбон-керамические тормоза.

Меломаны будут в восторге от аудиосистемы Meridian, тогда как фанаты скорости — на седьмом небе от «Track Mode 2». Опция «Track Mode 2» за 20 000 фунтов стерлингов позволяет перевести силовую установку P1 в экстремальный режим «Race Mode».

Примечательно, что Дженсон Баттон владеет ещё одним McLaren — 675LT. Его он купил специально для поездок по Лос-Анджелесу, где после ухода из Ф-1 и проводит основную часть своего времени.

McLaren P1 оснащается гибридной силовой установкой в 900 л. с. Спурт с места до 100 км/ч занимает 2,8 секунды. Между прочим, это на 0,4 секунды быстрее легендарного McLaren F1. Максимальная скорость ограничена электронным «ошейником» на отметке в 350 км/ч.